На митинге Порошенко в Луцке полиция "задержала" свинью в подгузнике

Правоохранители оцепили Театральную площадь в центре города.
Перед митингом президента Петра Порошенко в Луцке полиция задержала на Театральной площади в центре города свинью на поводке и подгузнике - отсылка к фигуранту коррупционного скандала в "оборонке" - экс-замсекретаря Олегу Гладковскому (Свинарчуку).
Как сообщает местный портал Під прицілом, правоохранители провели с хозяином животного "разъяснительную беседу".
Другой лучанин принес на площадь небольшого поросенка - "маленького Свинарчука", которого он назвал "Петя" - "в честь нашего гаранта".
"Люди не могут свободно передвигаться, в частности, потому, что территорию оцепили представители лесной охраны. Также все ограждено забором из-за того, что это, по словам правоохранителей, якобы "режимный объект", - сообщает портал.
Отмечается также, что за ограждение пропускают только "угодных" людей и только по "уникальным" спискам.
Когда именно Порошенко прибудет в Луцк, неизвестно, поскольку с утра он отправился на Донбасс поздравлять военнослужащих с Днем добровольца.
Ранее сообщалось, что в центре Луцка накануне визита Порошенко вывесили 30-метровый баннер с надписью: "Ты стал президентом на крови ребят 51 ОМБР. Чтобы скрыть свои преступления, твои генералы ее уничтожили. Волынь такого не прощает".
Баннер провисел несколько часов, после чего промышленный альпинист его срезал.