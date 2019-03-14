На митинге Порошенко в Луцке полиция "задержала" свинью в подгузнике

14 марта 2019, 15:14

Правоохранители оцепили Театральную площадь в центре города.

Подготовка к митингу президента Петра Порошенко в Луцке / p-p.com.ua

Перед митингом президента Петра Порошенко в Луцке полиция задержала на Театральной площади в центре города свинью на поводке и подгузнике - отсылка к фигуранту коррупционного скандала в "оборонке" - экс-замсекретаря Олегу Гладковскому (Свинарчуку).

Как сообщает местный портал Під прицілом, правоохранители провели с хозяином животного "разъяснительную беседу".

Другой лучанин принес на площадь небольшого поросенка - "маленького Свинарчука", которого он назвал "Петя" - "в честь нашего гаранта".

"Люди не могут свободно передвигаться, в частности, потому, что территорию оцепили представители лесной охраны. Также все ограждено забором из-за того, что это, по словам правоохранителей, якобы "режимный объект", - сообщает портал.

Отмечается также, что за ограждение пропускают только "угодных" людей и только по "уникальным" спискам.

Когда именно Порошенко прибудет в Луцк, неизвестно, поскольку с утра он отправился на Донбасс поздравлять военнослужащих с Днем добровольца.

Ранее сообщалось, что в центре Луцка накануне визита Порошенко вывесили 30-метровый баннер с надписью: "Ты стал президентом на крови ребят 51 ОМБР. Чтобы скрыть свои преступления, твои генералы ее уничтожили. Волынь такого не прощает".

Баннер провисел несколько часов, после чего промышленный альпинист его срезал.

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Украина Петр Порошенко Луцк выборы-2019
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