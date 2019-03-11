"Прислали сюда десять девочек": Порошенко назвал митинг в Житомире проплаченным

11 марта 2019, 18:58

Глава государства заявил, что ряд политиков пытаются нивелировать результаты работы оборонного комплекса.

Митингующие в Житомире требовали от президента адекватной реакции на хищения в оборонке его соратниками / Фото: Главред

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что факты хищения в оборонной отрасли расследуются должным образом в рамках временной следственной комиссии.

Во время выступления в Житомире гарант напомнил, в каком состоянии находилась украинская армия в 2014 году и акцентировал на позитивных результатах работы.

"То, что наши солдаты в 2014 году остались без бронежилетов, без разгрузок, без патронов. На фронт ехали на школьных автобусах. Разве мы об этом не знаем и не помним? Каждая копейка от волонтеров тратилась на обычную еду, потому что ничего не было. И посмотрите, какую дистанцию мы прошли за пять лет", - сказал президент.

По словам Порошенко, причастных к хищениям в оборонной отрасли назовет следственная комиссия. Он добавил, что акции протеста в связи с выявлением коррупции в оборонной сфере организовывают его политические оппоненты.

"Политиканы послали сюда этих десять девочек, которые поносят результаты работы всего оборонного комплекса государства", - подчеркнул глава государства.

Читайте такжеБилецкий сообщил о планах Порошенко ликвидировать лидеров НацкорпусаВыступление Порошенко в Житомире завершилось гимном Украины, после которого он поблагодарил сторонников и заявил, что сорвал планы проплаченных участников акции протеста.

"Я благодарю тех, кто должен пойти и отдать деньги за этих проплаченных. Потому что ничего у них не выйдет. Благодаря вам мы сорвали их планы", - сказал Порошенко.

Напомним, представители Национального корпуса пришли на митинг президента Украины Петра Порошенко в Житомире.

Ранее лидер Национального корпуса, нардеп (внефракционный) Андрей Билецкий заявил, что Порошенко готовится распустить полк Национальной гвардии "Азов".

Также в субботу, 9 марта, радикалы собрались на Майдане Незалежности в Киеве и потребовали расследовать коррупционный скандал в Укроборонпроме. Участники протеста пришли к зданию Администрации президента, где попытались прорвать кордон полиции. После этого они направились в Черкассы, где Порошенко находился с визитом. Применив пиротехнику, протестующие попытались прорваться к президенту. Защищая Порошенко, пострадали свыше 20 правоохранителей.

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Петр Порошенко Житомир Нацкорпус
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