Порошенко заявил о "почти 10 уголовных делах" за хищения в Укроборонпроме

Порошенко пообещал наказать коррупционеров / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что после его быстрой реакции и обращения в правоохранительные органы были открыты дополнительные уголовные производства в связи с резонансом, который возник после обнародования расследования о контрабанде и продаже по завышенной стоимости запчастей из России.

"После моего обращения возбуждено дополнительно почти 10 уголовных дел, проведены обыски у всех фигурантов, предъявлены обвинения, есть решения судов, в том числе и по директорам и руководству профильных позиций", - сказал гарант 10 марта в эфире телеканала 1+1.

Глава государства заверил, что все виновные понесут заслуженное наказание.

"Я гарантирую нулевую толерантность к коррупции, гарантирую, что те, кто сегодня украл, будут нести ответственность, ни фамилии, ни должности, ни дружеские или родственные связи не остановят наши эффективные действия по преодолению коррупции", - добавил он.

По словам Порошенко, за время его управления страной ситуация с воровством в сфере обороны существенно улучшилась. Он добавил, что причина заключается в эффективной работе по борьбе с коррупцией в армии.

Читайте такжеСкандал в Укроборонпроме: трое фигурантов уже вышли под залог"Все время со времен Независимости Украины. Распродавали и уничтожали армию и министры, и премьеры. Закупали по высоким ценам. ... Все время мы решительно боролись с воровством в армии", - заявил президент.

Глава государства констатировал, что по фактам хищений в армии прошлых лет возбуждено 400 уголовных дел, предъявлено 120 обвинений и виновники или уволены, или попали под приговор суда.

"Абсолютно неприемлемо, когда кто-то ворует в армии ... и моя реакция будет очень быстрой", - пообещал Порошенко.

Президент также заявил, что будет проведено расследование в связи с утечкой информации, которая попала в руки журналистов. Он подчеркнул, что такая информационная атака вредит армии и оборонной промышленности.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что упоминаемые в расследовании Bihus.info участники телефонного разговора являются соучастниками преступления по разворовыванию средств в оборонной сфере. Генпрокурор озвучил фамилии: это Виталий Жуков, Игорь Гладковский и Андрей Рогоза.

Ранее Луценко заявил, что журналисты обнародовали информацию о хищениях в Укроборонпроме за несколько недель до окончания расследования, а их сенсация основывается на утечке фактов из материалов дела в правоохранительных органах.

Напомним, журналисты Наших грошей опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО.