Порошенко заявил о "почти 10 уголовных делах" за хищения в Укроборонпроме

10 марта 2019, 23:37

Глава государства заверяет, что коррупционеры будут наказаны по всей строгости закона.

Петр Порошенко
Порошенко пообещал наказать коррупционеров / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что после его быстрой реакции и обращения в правоохранительные органы были открыты дополнительные уголовные производства в связи с резонансом, который возник после обнародования расследования о контрабанде и продаже по завышенной стоимости запчастей из России.

"После моего обращения возбуждено дополнительно почти 10 уголовных дел, проведены обыски у всех фигурантов, предъявлены обвинения, есть решения судов, в том числе и по директорам и руководству профильных позиций", - сказал гарант 10 марта в эфире телеканала 1+1.

Глава государства заверил, что все виновные понесут заслуженное наказание.

"Я гарантирую нулевую толерантность к коррупции, гарантирую, что те, кто сегодня украл, будут нести ответственность, ни фамилии, ни должности, ни дружеские или родственные связи не остановят наши эффективные действия по преодолению коррупции", - добавил он.

По словам Порошенко, за время его управления страной ситуация с воровством в сфере обороны существенно улучшилась. Он добавил, что причина заключается в эффективной работе по борьбе с коррупцией в армии.

Читайте такжеСкандал в Укроборонпроме: трое фигурантов уже вышли под залог"Все время со времен Независимости Украины. Распродавали и уничтожали армию и министры, и премьеры. Закупали по высоким ценам. ... Все время мы решительно боролись с воровством в армии", - заявил президент.

Глава государства констатировал, что по фактам хищений в армии прошлых лет возбуждено 400 уголовных дел, предъявлено 120 обвинений и виновники или уволены, или попали под приговор суда.

"Абсолютно неприемлемо, когда кто-то ворует в армии ... и моя реакция будет очень быстрой", - пообещал Порошенко.

Президент также заявил, что будет проведено расследование в связи с утечкой информации, которая попала в руки журналистов. Он подчеркнул, что такая информационная атака вредит армии и оборонной промышленности.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что упоминаемые в расследовании Bihus.info участники телефонного разговора являются соучастниками преступления по разворовыванию средств в оборонной сфере. Генпрокурор озвучил фамилии: это Виталий Жуков, Игорь Гладковский и Андрей Рогоза.

Ранее Луценко заявил, что журналисты обнародовали информацию о хищениях в Укроборонпроме за несколько недель до окончания расследования, а их сенсация основывается на утечке фактов из материалов дела в правоохранительных органах.

Напомним, журналисты Наших грошей опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
коррупция Укроборонпром Петр Порошенко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

00:02
Частный самолет, путешествие в Париж: в Сети ошарашены 9-летием внучки Ющенко
10 марта, воскресенье
23:37
Порошенко заявил о "почти 10 уголовных делах" за хищения в Укроборонпроме
23:11
Рэпер Серега заявил о желании записать альбом с Жириновским
22:46
В Египте убийца украинки приговорен к смертельному приговору
22:22
Российская актриса Заворотнюк снова стала мамой
22:03
Киевлян предупредили о непогоде: закройте окна и спрячьтесь в укрытии Видео
21:41
"Начала заниматься сольфеджио": солистка Kazka планирует попасть на Евровидение Видео
21:39
Стало известно число людей, освобожденных из плена боевиков на Донбассе Видео
21:09
Лидер Нацкорпуса пояснил причину бегства Порошенко в Черкассах
21:05
В Киеве гопник жестоко избил ветерана АТО и его жену после замечания в магазине Видео
20:37
Украинские гастролеры поздравили российского миллиардера с днем рождения Видео
20:11
Погибший в авиакатастрофе в Эфиопии россиянин получал медаль за аннексию Крыма
20:07
Шахтер и Динамо размазали соперников в 21-ом туре УПЛ, видео голов Видео
19:40
"Большая победа": Лазарев заявил об успехе песни Scream для Евровидения Видео
19:40
Анархия и обнаженные модели: В Сеть выложили подборку изысканной ретро-эротики Фото
19:38
"Разбили авто, применили силу": Нацкорпус заявил о похищении активистов в Черкассах Видео
19:08
ПЦУ обвинила УПЦ МП в попытке отжать храм на Ровенщине Фото Видео
18:52
Авиакатастрофа в Эфиопии: погибла семья депутата из Словакии и политик из Сицилии
18:27
"Огнедыдащий Ринат": российский поэт-песенник посвятил стихи сторонникам Януковича Фото
18:22
Сенсация в Эстерсунде: украинец завоевал золото на чемпионате мира по биатлону Видео
17:58
Пробить новую психологическую отметку: эксперты рассказали, что будет с курсом доллара Видео
17:35
"Напрягают русскоязычные": Вятрович высказался о националистах
17:08
Эротика и буйство красок: в Сети опубликовали подборку психоделических откровенных фото Фото
17:02
От метелей до +18: синоптики рассказали о погоде в Украине в начале недели Видео
16:47
В Англии фанат прямо на поле врезал капитану Астон Виллы Фото Видео
16:32
Динамо - Арсенал-Киев: прямая видеотрансляция матча двадцать первого тура УПЛ
16:25
Сваленные крыши и рухнувшие деревья: в Сети показали снимки последствий непогоды в Украине
16:04
Полиция задержала двоих организаторов "хардкора" в Черкассах
15:55
Акция "Без баб": пятиклассники отпинали школьниц в честь 8 Марта
15:21
Новое ДТП с пьяным полицейским: на Ровенщине коп сбил на тротуаре двух подростков Видео
15:03
Нардеп рассказал, когда следует ожидать следующую атаку путинской России на Украину
14:57
СМИ рассказали, как Катар купил право на проведение ЧМ-2022
14:50
"Плясали казахи": Скриптонит опозорился на концерте и извинился
14:18
В Виннице упавшее дерево убило ребенка
14:03
У Авакова назвали число побитых в Черкассах полицейских Видео
13:31
Прорывавшийся к Порошенко радикал попал на "Миротворец"
13:14
В США умер актер-звезда легендарного сериала Санта-Барбара
12:54
"Ментальные титушки": Геращенко обвинила участников Нацкорпуса в провокациях в Черкассах
12:21
Зам Омеляна проверил качество дороги и потерял колесо
11:55
В Сети появился рейтинг самых высокооплачиваемых актеров постсоветского пространства
11:22
"Нас всех перебьют": Основатель "ДНР" впал в панику из-за военной мощи ВСУ
11:13
Военный союз Турции и России: смогут ли Путин и Эрдоган договориться мнение
11:01
В Африке разбился Boeing со 149 пассажирами
10:50
Волочкова поморозила голые прелести в снегу: опубликованы фото
10:17
Аваков накажет радикалов, устроивших "хардкор" в Черкассах
10:01
"Российской культуре всего 350 лет": в Украине жестко осадили сенатора-псевдоисторика из РФ
09:46
Россияне придумали новую стратегию вмешательства в выборы в США - Bloomberg
09:40
Стрелков выставил на продажу медаль за аннексию Крыма
09:27
Стахановское движение: "ЛНРовский" боевик из Кадиевки сдался в плен украинским бойцам
08:59
В Днепре и Запорожье перестали работать линии экстренных служб
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться