Хищения в оборонке: Луценко назвал подельников и соучастников Гладковского

Юрий Луценко рассказал о резонансном расследовании, в котором замешано окружение президента / Украинские новости

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что упоминаемые в расследовании Bihus.info участники телефонного разговора являются соучастниками преступления по разворовыванию средств в оборонной сфере. Генпрокурор озвучил фамилии: это Виталий Жуков, Игорь Гладковский и Андрей Рогоза.

"В рамках этого дела мы видим переписки Рогозы и Жукова. Переписки Рогозы с Гладковским не существует. По крайней мере, мы не установили. Но переписка Рогозы и Жукова показывает нам осведомленность и Жукова, и Гладковского о том, что делает Рогоза. С точки зрения человеческой логики все понятно: они соучастники. С точки зрения юридической мы имеем: а) довести подлинность этой переписки и б) получить хоть какие-то другие доказательства, потому что просто переписка не является основанием для суда", - сказан он в интервью Цензор.нет.

По словам Луценко, сейчас расследованием этого преступления занимается военная прокуратура и проводится экспертиза телефонов. Он добавил, что сейчас предъявлено обвинение только Рогозе. Но после выявления новых доказательств, подтверждения подлинности переписки могут быть объявлены новые подозрения.

Читайте такжеСкандал в Укроборонпроме: трое фигурантов уже вышли под залог"Есть Рогоза. Есть 140 миллионов его фирмы, подчеркиваю, фирмой владеет только он. Ни Гладковский, ни Жуков к ней юридически не имеют отношения. Они из этих 140 миллионов не уплатили налоги. Установлено теперь: да, они не уплатили налогов на сумму около 30 млн гривен. Немедленно господин Рогоза получит подозрение в неуплате налогов, и теперь он должен их оплатить. Ни Жуков, ни Гладковский юридически не имеют отношения к этой фирме. Налоги нельзя предъявить друзьям и знакомым, которые делят деньги. Но если вы с ним об этом договариваетесь — вероятно, вы будете соучастниками", - подчеркнул генпрокурор.

Луценко заявил, что соучастниками данного преступления являются НАБУ, ГФС и СБУ. Он заявил, что из этих ведомств организаторы фирмы Оптимумспецдеталь получали справки, что позволяло им выигрывать тендеры на поставку деталей, которые впоследствии завозились контрабандой из России и по завышенной цене.

Ранее Луценко заявил, что журналисты обнародовали информацию о хищениях в Укроборонпроме за несколько недель до окончания расследования, а их сенсация основывается на утечке фактов из материалов дела в правоохранительных органах.

Напомним, журналисты Наших грошей опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО.