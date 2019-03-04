Гладковский уволен с поста замсекретаря СНБО

Олег Гладковский / LB.ua

Олег Гладковский уволен с поста первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО).

Об этом заявил президент Петр Порошенко, передает телеканал 112 Украина.

"Сегодня утром перед вылетом в Николаев я подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Также он снят с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", - сказал Порошенко.

Накануне журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.