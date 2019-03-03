"Мародер, за решетку": Нацдружины пикетировали особняк Гладковского под Киевом

В воскресенье, 3 марта, около тысячи активистов Национального дружин пикетировали особняк, который принадлежит сыну первого заместителя секретаря СНБО Игорю Гладковскому.

Активисты взорвали возле дома несколько петард, обклеили забор листовками, а над центральным входом оставили надпись краской "Мародер".

Отметим, что возле дома также дежурят правоохранители, однако они не вмешивались в события. При этом на въезде пгт Козин, где и расположен дом, стоят несколько десятков автозаков с правоохранителями. Однако они также не препятствовали движению активистов.

Ранее активисты уже атаковали дом Гладковского.

Напомним, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение Порошенко, включая близких друзей президента и его бизнес-партнеров, в том числе Гладковских.