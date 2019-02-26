"Отрубим руки": радикалы атаковали дом Гладковского

Радио.Свобода

Представители Национального корпуса и Нацдружин провели акцию "Разворовываешь оборонку Украины - отрубим руки" у дома сына отстраненного замсекретаря СНБО Олега Гладковского Игоря в Козине под Киевом.

Как сообщает Радио.Свобода, радикалы разбросали перед воротами дома бумагу в виде денег и разлили красную краску в качестве "символа крови".

После этого митингующие зажгли фаеры и начали бросать камни в окна здания.

Напомним, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение Порошенко, включая близких друзей президента и его бизнес-партнеров, в том числе Гладковских.

?НАЖИВО! ?Ми вже у Козині, біля маєтку сина першого заступника секретаря РНБО Ігора Гладковського, який, за даними журналістського розслідування, причетний до мільйонних розкрадань в оборонці.? ✊Вимагаємо негайно взяти під варту корупціонерів Гладковських! #НК_Проти ?Геомітка у Козині: https://goo.gl/maps/p6kkYcurt4y Опубликовано Національний Корпус Вторник, 26 февраля 2019 г.

Кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента Петра Порошенко, обвинив его в госизмене.

"Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые поддержат, мы начинаем процедуру импичмента президента (...) То, что журналистами было найдено, подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена, умышленно совершенная президентом Украины в ущерб суверенитета, обороноспособности, экономической безопасности страны", - сказала Тимошенко