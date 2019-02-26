Идеальная схема: все, что известно о контрабанде на оборонке Порошенко и Ко

Компания "поставщиков": Андрей Рогоза, Виталий Жуков и Игорь Гладковский (слева направо) / кадр из видео

Расследователи Бигус.Info опубликовали расследование, в котором обвинили cына замсекретаря СНБО Олега Гладковского Игоря в прямом участии в "схемах" по многомиллионным ххищениям в оборонном комплексе.

Благодаря мЧитайте такжеКак Порошенко приходится воровать вместе с Путинымноголетней схеме отмывания денег при помощи оборонного комплекса группа их нескольких человек получала откаты с поставок оборонной техники, за которую заводы, входящие в госконцерн Укроборонпром переплачивали в 3-4 раза.

В этой схеме участвовали друг и бизнес-партнер президента, первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский, неофициально – "смотрящий" за оборонкой, его тогда 22-летний сын Игорь Гладковский – один из основных фигурантов распила, утверждают расследователи. Также в схеме, среди прочих, участвовал друг Гладковского-младшего Виталий Жуков, в чью сферу деятельности входило "оформление документов, занос откатов", Андрей Рогоза, которого авторы расследования называют "специалистом по контрабанде" и утверждают, что тот "еще до рождения трио с Жуковым и Гладковским, зарабатывал на сомнительных оборонных контрактах", а также Павел Букин, директор госконцерна Укроборонпром, спецагент НАБУ Евгений Шевченко и многие другие.

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(о передаче откатов)

Жуков и Рогоза занимались "текучкой" – организацией поставок, договоренностей с поставщиками и переводом денег. Откаты от группы получали руководители заводов оборонного концерна. Гладковский-младший, влияя на отца и используя его имя в качестве рычага давления, "пробивал" нужные вопросы, встречи и контракты.

Как шла контрабанда из России

С 2014 года, отмечают расследователи, украинской оборонке для ремонта военной техники стали необходимы запчасти.

Несмотря на заявления Порошенко, что "Украина буквально с колес разработала программу импортозамещения деталей, которая ликвидирует даже минимальную зависимость от поставок, комплектующих из России", и заявления Укроборонпрома, что в России на конец 2015 года не покупается ничего, украинские предприятия тоннами покупали контрабандные запчасти в России, которые ввозили в Украину Гладковский, Жуков и Рогоза.

Схема участников контрабанды по версии расследователей Бигус.инфо / кадр из видео

Чтобы нелегальные поставки выглядели законно, российские запчасти отмывали при помощи фиктивных контрактов с фиктивными фирмами. Одной из таких фирм-прокладок стала созданая ООО Оптимумспецдеталь, которая за несколько лет от государственных бронетанковых заводов получила около ста миллионов гривен.

При этом сама ООО по документам не была производителем – только поставщиком-посредником: она закупала детали у якобы производителей – других свежесозданных фиктивных фирм-однодневок, которые никаких деталей также не производили – их целью было переводить полученные от госпредприятий деньги в "наличку".

Клиенты ООО Оптимумспецдеталь / кадр из видео

Конторой ООО Оптимумспецдеталь управлял Андрей Рогоза, ему помогал Виталий Жуков. Расследователи утверждают, что поток контрабанды из России шел настолько мощный, что временами организаторы схемы путали грузы, из-за чего происходили срывы поставок. При этом государственный концернт Укроборонпром радостно переплачивал за детали для входящих в концерн заводов, так как сам был участником схемы.

Так выглядит офис ООО Оптимумспецдеталь / кадр из видео

Как "нагибали" заводы Укроборонпрома

В погоне за объемом "поставщики" нередко путали поставки или вовсе поставляли неработоспособный товар. От части поставок заводы отказывались по причине их непригодности. Военный эксперт Олег Жданов, анализируя списки отказов, назвал такие поставки "металлоломом"

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(о формировании цен)

Другим источником прибыли была перепродажа украинским заводам деталей, которые были украдены ранее у самих украинских вооруженных силах. Для этого Жуков наладил работу конвертационных центров, которые отмывали как происхождение деталей, так и деньги. При этом одной из "прокладок" некоторое время выступал в том числе принадлежащий в то время президенту Порошенко завод Кузня на Рыбальском (Ленинская кузня). Находящиеся в сговоре с Жуковым заводы, имитируя конкурсный отбор поставщика, присылали нескольким фирмам-однодневкам Гладковского и Ко запросы на детали.

Переписка Жукова и Гладковского-младшего / кадр из видео

Авторы расследования отмечают, что Гладковский-младший для более комфортного ведения бизнеса не раз использовал имя своего отца, и иногда даже определял вопросы, которые его отец, первый замсекретаря СНБО, будет поднимать на совещаниях. Расследователи показали несколько переписок, из которых видно, как Жуков просит своего партнера Гладковского-младшего использовать влияние отца для "нагибания" строптивых директоров заводов или организации встреч с ними.

Переписка Жукова и Гладковского-младшего / кадр из видео

В итоге заводы вынуждены были переплачивать в два, три и четыре раза за детали.

В результате своей деятельности Игорь Гладковский, Виталий Жуков и Андрей Рогоза всего от Укроборонпрома получили как минимум 250 млн гривен. Деньги отмывали и переводили в наличные через конвертационные центры. В переписках они обсуждали проценты, которые получали такие центры, и суммы, которые передавали буквально в пакетах.

Реакция в Украине

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко во вторник, 26 февраля, заявила с трибуны Верховной Рады о начале процедуры импичмента президента Петра Порошенко.

Тимошенко подчеркнула, что процедуру импичмента Порошенко ее политсила начинает вместе с другими фракциями, а также предложила другим депутатам присоединиться к этой инициативе.

"То, что журналистами было найдено, подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитета, территориальной ценности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности страны.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко пообещал принять закон об импичменте, а также уточнил, что если факты, изложенные в расследовании, подтвердятся, Порошенко надо расстрелять:

"Порошенко и его друзья крадут на армии. Если это журналистское расследование правда – это огромный преступление и государственная измена, за которую Порошенко надо расстрелять!"