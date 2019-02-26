"Порошенко надо расстрелять!": Ляшко пообещал ради президента принять новый закон

Ляшко предложил расстрелять Порошенко / Униан

После того, как журналисты рассказали, как окружение Порошенко крадет на оборонке, политические деятели Украины массово заговорили об импичменте нынешнего президента Петра Порошенко.

Сначала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко объявила начало процедуры импичмента Порошенко, а теперь лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко пообещал принять соответствующий закон.

Читайте такжеКак Порошенко приходится воровать вместе с ПутинымЗаодно у себя в фейсбуке он предложил расстрелять президента: "Порошенко и его друзья крадут на армии. Если это журналистское расследование правда – это огромный преступление и государственная измена, за которую Порошенко надо расстрелять!"

Помимо принятия закона политик выступил за создание временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию обнародованных журналистами фактов масштабных хищений в армии.

/ facebook.com/O.Liashko

Стоит отметить, что в свое время Порошенко обещал, что никому не даст воровать у армии.

"Никому не позволю воровать у армии.

Тем, кто будет воровать у армии, руки отрублю.

Это позиция президента, потому что армия является предметом моей персональной заботы, потому что армия является одним из наших очевидных достижений за три года", — подчеркивал в 2017 году Порошенко.

Ранее Главред собрал в одной публикации все, что известно о контрабанде на оборонке Порошенко и Ко. Благодаря многолетней схеме отмывания денег при помощи оборонного комплекса группа их нескольких человек получала откаты с поставок оборонной техники, за которую заводы, входящие в госконцерн Укроборонпром переплачивали в 3-4 раза.

Напомним, суд столицы Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-главе Генерального штаба ВСУ времен президентства Януковича Владимиру Замане, которого обвиняют в госизмене. По словам обвинения, действия Заманы в свое время ослабили противовоздушную оборону Украины.

Ранее глава МВД назвал команду Петра Порошенко лидером по количеству нарушений в ходе избирательной кампании.

Позже Аваков добавил, что сумма средств, фигурирующая в делах о подкупе предвыборным штабом Петра Порошенко избирателей составляет 1,5 млрд грн (около $55 млн).

Позднее замглавы фракции БПП в Верховной Раде Сергей Березенко потребовал извинений от Авакова.

В свою очередь в СБУ заявили о разоблачении механизма подкупа избирателей и влияния России на результаты голосования на выборах президента Украины.