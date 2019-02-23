У Порошенко требуют извинений после обвинений Авакова в нарушении избирательного законодательства

В команде главы государства обвинили Авакова в поддержке одного из кандидатов / Интерфакс-Украина

Замглавы фракции БПП в Верховной Раде Сергей Березенко потребовал извинений от главы МВД Арсена Авакова за распространение информации о нарушении штабом Петра Порошенко избирательного законодательства.

"Категорически отвергаю любые голословные обвинения со стороны министра в свой адрес ... рассчитываю, что Арсен Борисович найдет в себе мужество извиниться передо мной лично за распространение недостоверной информации, которая унижает мою честь, достоинство и политическую репутацию", - написал он в Facebook.

По словам Березенко, поводом для заявления послужила политическая ангажированность Авакова. Сторонник президента заявил, что министр бросил все силы ведомства на поддержку одного из кандидатов в президенты.

"Со стороны Батькивщины - только слова, а против Тимошенко - факты, платежные ведомости, расписки, финансовые разнарядки по регионам", - заявил нардеп.

Напомним, ранее глава МВД назвал команду Петра Порошенко лидером по количеству нарушений в ходе избирательной кампании.

Позже Аваков добавил, что сумма средств, фигурирующая в делах о подкупе предвыборным штабом Петра Порошенко избирателей составляет 1,5 млрд грн (около $55 млн).