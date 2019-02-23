Аваков назвал сумму, взятую штабом Порошенко из госбюджета на подкуп избирателей

Выборы президента Украины-2019 / УНИАН

Сумма средств, фигурирующая в делах о подкупе предвыборным штабом Петра Порошенко избирателей соствляет 1,5 млрд грн (около $55 млн).

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в интервью Зеркалу недели.

Аваков отметил, что эти деньги взяты из госбюджета.

"У нас есть несколько дел, которыми мы занимаемся по заявлению (Юлии) Тимошенко, они касаются "сеток" (технологии подкупа избирателей) Порошенко... Объем ресурсов под такую схему оценивается до 1,5 млрд гривен. И дело не столько в самой астрономической сумме, сколько в происхождении этих средств... В подобной схеме средства привлекаются из госбюджета", - сказал глава МВД.

По его словам, планируемый охват избирателей - от 700 тыс. до 6 млн. "Только "сетка" агитаторов - 200 тыс. человек. Им за работу полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 гривен - сейчас, 500 - потом и 1 тыс. гривен - премия, если кандидат выиграет... Вероятнее всего, дело дойдет до экспертиз и обысков", - заявил Аваков.

Читайте такжеАваков предостерег украинцев от "ристалища политической грязи"

Ранее глава МВД назвал команду Петра Порошенко лидером по количеству нарушений в ходе избирательной кампании

"На 54-й день избирательной кампании в МВД и Национальную полицию поступило 1741 сообщение о нарушениях. Все без исключения получили реакцию от правоохранителей. 77 уголовных производств, 401 административный протокол. Статистика по фигурантам обращений такая: БПП - 420, Батькивщина - 337, Самопомич - 159, Громадянська позиція - 124, Радикальна партія - 117", - сообщил Аваков.