Народный депутат организовал схему подкупа на президентских выборах - СБУ

Виктор Кононенко/СБУ

СБУ разоблачила механизм подкупа избирателей и влияния России на результаты голосования на выборах Президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для функционирования и реализации противоправного умысла использовались "грязные наличные", полученные незаконным путем.

Реализация проекта предусматривала формирование в избирательных округах так называемой "пирамиды": руководитель сектора - старший избирательного участка - "десятки" - "двадцатки", которые должны обеспечить необходимое количество голосов в пользу конкретного кандидата.

СБУ установила, что основным координатором сети является один из действующих народных депутатов Украины. Руководители так называемых "полевых штабов", среди которых граждане РФ, Украины и иностранцы, которые долгое время работали в России, где осуществляли организацию избирательных компаний провластных кандидатов и партий.

Формирование "пирамиды" продолжилось и после официального начала избирательной кампании, в январе 2019 года. Для этого поступали новые транши наличности в иностранной валюте, которые конвертировались в гривню и раздавались на местах.

Объемы финансирования сети в различных регионах были четко рассчитаны в соответствии с количеством избирателей, размером округов и численностью участковых комиссий.

Сейчас СБУ совместно с Генеральной прокуратурой и ГБР проводит десятки обысков у участников группировки.

Ранее сообщалось, что с начала президентской гонки в Украине полиция возбудила 61 уголовное дело по фактам различных нарушений.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.