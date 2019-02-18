Выборы-2019: полиция возбудила десятки уголовных дел

Нацполиция Украины / facebook.com/MVS

С начала президентской гонки в Украине полиция возбудила 61 уголовное дело по фактам различных нарушений.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, передает Интерфакс-Украина.

"Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 1477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом... Начато 61 уголовное производство. 12 лицам сообщено о подозрении в 5 уголовных производствах", - приводит агентство слова Авакова.

Нарушения в основном связаны с незаконной агитацией (1004 нарушения), подкупом избирателей (106) повреждением имущества (27) и хулиганством (17).

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.