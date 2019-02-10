Рассекречена готовящаяся штабом Порошенко "гадость"

Олег Ляшко / УНИАН

Лидер Радикальной партии и кандидат в президенты Украины Олег Ляшко заявил, что избирательный штаб президента Петра Порошенко якобы планирует осуществить провокации на его встречах с избирателями.

Об этом Ляшко сообщил в Facebook.

По его словам, "ответственными исполнителями" "гадости" - это депутаты Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" - Сергей Березенко, Игорь Кононенко и Наталья Ковальчук.

"Я требую от Порошенко прекратить раскалывать общество и дискредитировать избирательный процесс", - написал лидер "радикалов".

Ранее лидер "Батькивщины" и кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что Служба безопасности Украины (СБУ) якобы затеяла провокацию на ее встрече с избирателями в Киеве.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.