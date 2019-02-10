Порошенко предупредил об опасности "хихиканья" с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что Украине не нужен глава государства, который будет "флиртовать" и "хихикать" с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом Порошенко заявил на форуме "Общественный диалог", где представил свою предвыборную программу.

"Украине не нужен президент и главнокомандующий, который встанет перед Кремлем на колени. Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Не нужен президент и главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции", - сказал он.

Он также пообещал также, что Киев "освободится" от "колониальной зависимости" от РФ.

Ранее Порошенко заявил, что Украина якобы начала преодолевать кризис, вызванный агрессией России, и уже восстанавливает экономический рост.

По его словам, "худшее - точно позади". "Надежду вселяет то, что худшее - точно позади. Что кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России, - отступает. Что восстановление экономического роста открывает возможности и к восстановлению уровня жизни", - заявил Порошенко.