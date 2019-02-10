По прямому указанию Порошенко: Тимошенко обвинила СБУ в провокации

Юлия Тимошенко на съезде ВО "Батькивщина" / скриншот из видео

Лидер "Батькивщины" и кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что Служба безопасности Украины (СБУ) якобы затеяла провокацию на ее встрече с избирателями в Киеве.

Об этом Тимошенко рассказала в Facebook.

"Сегодня с помощью СБУ власти организовали новую провокацию во время аналогичного мероприятия (встречи с жителями) в Киеве. Наш митинг на Подоле прошел мирно, конструктивно, без всякого эксцесса и скандала. 10 тыс. человек собрались на открытой площадке - Контрактовой площади. Каждый, кто хотел прийти и пообщаться, мог сделать это без каких-либо препятствий", - написала она.

Тимошенко утверждает, что полиция задержала нескольких человек, якобы чтобы "радикализировать ситуацию".

"Убеждена: то, что происходит сейчас, - это очередная спецоперация СБУ, организована по прямому указанию Петра Порошенко. А использованные методы свидетельствуют, что для сохранения своей власти он готов к любым преступных действий и радикальных шагов", - отметила она.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.