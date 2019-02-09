Спецслужбы России ищут исполнителей для поджога церквей УПЦ МП – СБУ

Спецслужбы РФ ищут исполнителей для поджога церквей / Sputnik Молдова

Гражданин Украины по заказу российских спецслужб пытался поджечь храм УПЦ МП с целью дестабилизации ситуации в стране на религиозной почве.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, сотрудники ведомства установили, что спецслужбы РФ и подчиненные им "МГБ ЛНР/ДНР" ищут исполнителей, которые за 2 тыс. долларов готовы совершить поджоги культовых сооружений УПЦ МП.

При условии предоставления в качестве отчета видеозаписи преступных действий, злоумышленник пообещал прислать 2 тыс. долларов на карточный счет, открытый в одном из украинских банков.

По данным СБУ, алгоритм действий, предложенных иностранной спецслужбой выглядел следующим образом (на языке оригинала): "Нарисовать на месте любой из предложенных символов; начать съёмки, снять темноту и момент возгорания. Снять секунд 10 горения. Дотла жечь не обязательно, главное, чтобы здание храма начало гореть. Объект любой. На выбор. Обязательно МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ. На акцию телефон брать БЕЗ СИМ-КАРТЫ, в момент съёмки поставит телефон в авиарежим, чтоб труба не засветилась на каком-нибудь вай-фае".

Как рассказали в СБУ, вербовочная деятельность иностранной спецслужбы продолжается.

"В связи с этим СБ Украины призывает граждан быть бдительными и, в случае получения подобного рода "заказов", безотлагательно информировать отечественную спецслужбу", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье неизвестные осквернили и подожгли храм УПЦ МП в честь преподобного Алексея Карпаторусского.