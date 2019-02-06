В Запорожье осквернили и подожгли храм бывшей УПЦ МП

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В Запорожье неизвестные осквернили и подожгли храм бывшей УПЦ МП в честь преподобного Алексея Карпаторусского.

Об этом сообщил заведующий канцелярией Запорожской епархии протоиерей Геннадий Элин в Facebook.

"В ночь на 6 февраля в городе Запорожье неизвестными был совершен поджог и осквернение храма Запорожской епархии УПЦ в честь преподобного Алексея Карпаторусского", - написал Элин, приложив фото стены храма, на которой черной краской нанесена эмблема дивизии СС.

На территории храма работает полиция и следственно-опеативная группа.

Ранее сообщалось, что с момента проведения Объединительного собора в Православную церковь Украины (ПЦУ) перешло порядка 100 приходов бывшей УПЦ МП.