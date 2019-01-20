Стало известно число приходов УПЦ МП, присоединившихся к Православной церкви Украины

В ПЦУ перешли 100 приходов УПЦ МП

В Православную церковь Украины с момента проведения Объединительного собора перешло уже 100 приходов УПЦ Московского патриархата.

Наиболее активным регионом, где приходы УПЦ МП переходят к ПЦУ, является Винницкая область, сообщает ТСН.

Отмечается, что в целом активнее всего это делают общины на западе и в центре Украины, на востоке, юге и севере, а вот в Киевской области такая активность значительно ниже.

Последними к первой сотне на Крещение, 19 января, к ПЦУ присоединились религиозные общины села Стуфчинцы (Хмельницкая область), села Головчинцы (Хмельницкая область) и города Хмельницкий (приход в честь св. Иоанна Богослова).

Ранее в УПЦ МП пожаловались на "захват" храма на Тернопольщине.

Напомним, также сообщалось о том, что на Волыни из храма выгнали священников УПЦ МП.

Как сообщалось, на Житомирщине верующих ПЦУ пугают смертным грехом.