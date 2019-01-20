Стало известно число приходов УПЦ МП, присоединившихся к Православной церкви Украины

Наиболее активно приходы УПЦ МП переходят к ПЦУ в Винницкой области.
В Православную церковь Украины с момента проведения Объединительного собора перешло уже 100 приходов УПЦ Московского патриархата.
Наиболее активным регионом, где приходы УПЦ МП переходят к ПЦУ, является Винницкая область, сообщает ТСН.
Отмечается, что в целом активнее всего это делают общины на западе и в центре Украины, на востоке, юге и севере, а вот в Киевской области такая активность значительно ниже.
Последними к первой сотне на Крещение, 19 января, к ПЦУ присоединились религиозные общины села Стуфчинцы (Хмельницкая область), села Головчинцы (Хмельницкая область) и города Хмельницкий (приход в честь св. Иоанна Богослова).
Ранее в УПЦ МП пожаловались на "захват" храма на Тернопольщине.
Напомним, также сообщалось о том, что на Волыни из храма выгнали священников УПЦ МП.
Как сообщалось, на Житомирщине верующих ПЦУ пугают смертным грехом.