Скандал на Волыни: из храма выгнали священников УПЦ МП

В Волынской области община села Красноволя Маневицкого района перешла в Православную церковь Украины.

При этом в расположенный в селе Свято-Михайловский храм не допустили епископа УПЦ МП Нафанаила и других священников Московского патриархата, рассказал в Facebook глава Маневицкой райгосадминистрации Андрей Линдюк.

"Сегодня в село Красноволя, община которого провела процедуру перехода в Православную Церковь Украины, приехал епископ Волынский УПЦ (РПЦ) Нафанаил с другими священниками, я так понимаю, чтобы показать, что никакого перехода нет. Но в храм местные жители не допустили. Следовательно, последняя попытка оставить общину в Русской православной церкви не удалась!" – рассказал чиновник.

В то же время по словам главы пресс-службы Волынской епархии УПЦ МП Олега Точинского, произошел захват храма.

"Просим молитв! Сегодня сторонники ПЦУ села Красноволя захватили местный Свято-Михайловский храм и не пустили внутрь ни настоятеля, ни управляющего епархией. Сорвав богослужения, активисты привезли в село священника Киевского патриархата, объявив его своим новым настоятелем. Настоятель общины протоиерей Андрей Геналюк и верующие УПЦ были недопущении в храм. Вот такое "объединение" церквей... Отдельная "благодарность" Константинопольской церкви - "матери". От ваших "материнских" объятий мы здесь задыхаемся", - написал Точинский в Facebook.

Напомним, ранее под Львовом у священника УПЦ МП изъяли арсенал оружия и боеприпасов.