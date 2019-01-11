Под Львовом у священника УПЦ МП изъяли арсенал оружия и боеприпасов

Священник УПЦ МП хранил арсенал оружия / Фото: Pixabay

Во Львовской области у священника УПЦ МП, которая не стала присоединяться к ПЦУ, правоохранители изъяли арсенал боеприпасов и оружия.

Как сообщает Громадське ТВ, у сторонника пророссийской церкви нашли 9 патронов, предназначенных для стрельбы из короткоствольного нарезного огнестрельного оружия, пистолетов Макарова и пистолетов-пулеметов соответствующего калибра, 7 патронов, изготовленных путем самодельного переснаряжения, короткоствольный нарезной пистолет и ручную наступательную гранату РГД-5 с взрывателем.

По факту правонарушения состоялось судебное заседание. Суд принял решение заключить священника под стражу. По статье 263 Уголовного кодекса ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, на Луганщине Новоайдарский райсуд приговорил священника УПЦ (Московского патриархата) к шести годам тюремного заключения заочно − за сотрудничество с боевиками "ЛНР".