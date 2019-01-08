Священнику УПЦ МП дали шесть лет тюрьмы

СБУ / ssu.gov

Новоайдарский райсуд Луганской области заочно приговорил к шести годам лишения свободы священника Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Как сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ), в апреле 2014 года настоятель одного из храмов Новоайдарского района присоединился к боевикам.

По данным спецслужбы, во главе группы сепаратистов священник организовал блокирование автодороги в Луганск, препятствуя перемещению сил АТО.

Суд признал священника виновным в препятствовании деятельности ВСУ. Приговор вступил в силу. Осужденный объявлен в розыск.

Напомним, УПЦ МП отказалась проводить совместные с новосозданной Православной церковью Украины (ПЦУ) службы.

"Новая церковь является неканонической религиозной организацией. Это означает, что как православная церковь, которая имеет власть совершать полноту всех таинств, эта религиозная организация таковой не является. Поэтому сослужить с религиозными деятелями этой церкви мы не имеем никакой возможности", - заявил архиепископ УПЦ МП Климент (Вечеря).