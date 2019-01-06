УПЦ МП отказалась проводить службы c ПЦУ

Богослужение УПЦ МП / ТСН

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не станет проводить совместные с новосозданной Православной церковью Украины (ПЦУ) службы.

Об этом заявил архиепископ УПЦ МП Климент (Вечеря) РИА Новости.

"Новая церковь является неканонической религиозной организацией. Это означает, что как православная церковь, которая имеет власть совершать полноту всех таинств, эта религиозная организация таковой не является. Поэтому сослужить с религиозными деятелями этой церкви мы не имеем никакой возможности", - сказал он.

Архиепископ подчеркнул, что площадка для диалога между УПЦ МП и ПЦУ пока отсутствует.

Напомним, Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии новосозданной украинской церкви.

Перед подписанием документа в храме Святого Георгия возле резиденции Вселенского патриархата состоялся молебен, на котором присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний, константинопольские священники, а также другие украинские политики и иерархи ПЦУ.

6 января Вселенский патриарх вручил томос избранному предстоятелю новой церкви митрополиту Епифанию.