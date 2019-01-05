Патриарх Варфоломей подписал томос для ПЦУ

Патриарх Константинопольский (Вселенский) Варфоломей / russia.greekreporter.com

Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей подписал томос для Православной церкви Украины (ПЦУ).

Как сообщает ТАСС, перед подписанием документа в храме Святого Георгия возле резиденции Вселенского патриархата состоялся молебен, на котором присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний, константинопольские священники, а также другие украинские политики и иерархи ПЦУ.

После богослужения Варфоломей принял в своей резиденции украинского президента и митрополита Епифания, после чего они вернулись в храм, где произошло подписание томоса.

Читайте такжеПорошенко назвал Вселенского патриарха "соучредителем Украины"Напомним, 15 декабря в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.