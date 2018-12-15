Порошенко заявил о создании Украинской православной автокефальной церкви

Порошенко объявил о создании в Украине автокефальной церкви / Фото: Reuters

Президент Украины Петр Порошенко после завершения Объединительного собора в Киеве заявил, что 15 декабря 2018 года состоялось создание Украинской поместной православной автокефальной церкви.

"Поздравляю все с созданием Украинской поместной автокефальной православной церкви, которая только что состоялась в Святой Софии", - заявил он, выйдя из собора под перезвон колоколов с председателем Верховной рады Андреем Парубием и представителем вселенского патриарха митрополитом Галльским Эммануилом.

По словам Порошенко, отныне государство не будет вмешиваться в дела украинской независимо церкви.

Напомним, во время Объединительного собора епископы избрали главу поместной украинской православной церкви. Предстоятелем стал епископ УПЦ КП Епифаний.

Отметим, что накануне в СМИ появился текст проекта устава автокефальной церкви.

Кроме того, стало известно число митрополитов УПЦ МП, которые принимают участие в Объединительном соборе.