Объединительный собор: СМИ рассказали, кто возглавит единую церковь

В Киеве проходит Объединительный собор / Reuters

Единую православную церковь возглавит предстоятель с титулом митрополит Киевский, а не патриарх.

Как сообщает Украинская правда, соответствующие положения заложены в тексте проекта устава.

Документ представлен на украинском и греческом языках и является начальным вариантом устава, утвержденным 29 ноября Синодом Вселенского патриархата.

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Отмечается, что правки, которые за последние дни были в него внесены совместной рабочей группой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП), Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), представителями УПЦ Московского патриархата и экзархами Константинопольского патриарха, в опубликованном документе не учтены.

Кроме того, из документа следует, что Синод объединенной церкви должен состоять из 12 архиереев. Каждые полгода половина Синода будет проходить ротацию, а срок полномочий члена Синода будет составлять один год, а предстоятеля автокефальной церкви будут выбирать на поместном соборе.

Напомним, в Киеве в Софийском соборе проходит Объединительный собор, на котором должны провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и выбрать предстоятеля.