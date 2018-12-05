Порошенко объявил дату Объединительного собора

Объявлены дата и место Объединительного собора / myshyak.interesniy.kiev.ua

Объединительный собор, на котором и будет создана поместная Украинская православная церковь, состоится 15 декабря.

"Собор состоятся 15 декабря 2018 года", — заявил президент Украины Петр Порошенко на Форуме местного самоуправления в Киеве в среду.

По его словам, местом проведения выбран собор святой Софии в Киеве, который Парубий предложил отдать новой украинской церкви. Собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится в управлении Минкульта.

"Этот собор утвердит устав нашей новой церкви. И выберет предстоятеля", — пообещал Порошенко.

Ранее СМИ сообщили, что Объединительный собор состоится 22 ноября, а для его подготовки Собора в Киев якобы уже прибыл местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинополя митрополит Галльский Эммануил.

По словам главы УПЦ КП патриатрха Филатрета, в Соборе должны принять участие: 41 архиерей Киевского патриархата, 12 - Автокефальной церкви (УАПЦ) и 10 - Московского патриархата (УПЦ МП).

Читайте также"Незалежність" для Киева Фанар приготовил откровенно ущербную": в Сети сравнили Уставы ПЦвУ и УПЦ МППозже спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий (Зоря) назвал информацию о проведении Собора 22 ноября фейком.

Напомним, 3 ноября президент Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. Документ детализирует процесс предоставления томоса об автокефалии УПЦ.

Как сообщалось, 29 ноября Синод Вселенского патриархата утвердил текст Томоса о предоставлении автокефалии УПЦ.

Позже в УПЦ МП заявили, что Томоса в этом году не будет, поскольку проходившее с 27 по 29 ноября в Стамбуле заседание синода Константинопольского патриархата было последним в этом году.