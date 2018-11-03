Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о независимой украинской церкви

Президент Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей / nihilist.li

Президент Украины Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле в субботу, 3 ноября, подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.

"Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс… создает все условия для того, чтобы процесс предоставления, точнее подготовки, к Собору, процесс предоставления Томоса был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви", - приводит слова Порошенко агентство "Интерфакс-Украина".

В свою очередь, патриарх Варфоломей выразил уверенность, что "решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине".

Порошенко поблагодарил константинопольского патриарха за "теплую и полную мудрости встречу", а также назвал этот день "историческим".

С 3 по 4 ноября президент Украины находится в Турции с официальным визитом. В частности, 3 ноября под председательством Порошенко и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится заседание Стратегического совета высокого уровня, в ходе которого запланировано обсуждение партнерство двух стран. Кроме того, планируется отдельная встреча Порошенко и Эрдогана.

Ранее глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил о намерении обратиться к Верховной Раде с просьбой принять закон о единой православной церкви в Украине, а также изменить название УПЦ Московского патриархата на "Русскую православную церковь в Украине".

17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).