Филарет попросит Раду переименовать УПЦ МП

Глава УПЦ КП Филарет / focus.ua

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет намерен обратится к Верховной Раде с просьбой принять закон о единой православной церкви в Украине, а также изменить название УПЦ Московского патриархата на "Русскую православную церковь в Украине".

"Чего мы будем требовать? Это чтобы в Украине была одна украинская православная церковь и чтобы РПЦ не пряталась под названием "украинская", являясь по сути русской. И поэтому мы будем просить Верховную Раду, чтобы она приняла закон о том, что в Украине одна украинская православная церковь, а вторая православная церковь должна называться русской церковью. Тем более, богослужения совершают на церковнославянском языке, проповедь - на русском языке, защищают интересы на востоке русские", - приводит слова Филарета "Радио Свобода".

Глава УПЦ КП отметил, что после объединенная украинская церковь будет называться Украинской православной церковью. При этом накануне представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Телмисский Иов заявил, что новая церковь в Украине будет называться "Православная церковь в Украине".

"Не "Украинская православная церковь" потому что церковь является единой. Она принадлежит Христу, а не какой-либо нации или государству", - сказал он.

О необходимости изменить название УПЦ МП Филарет заявлял также в конце сентября.