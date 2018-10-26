Томос об автокефалии: у Филарета рассказали о новом названии УПЦ МП

Патриарх Филарет / фото:focus.ua

В Верховной Раде рассматривается законопроект, согласно которому предлагается обязать религиозные организации, центр которых находится на территории страны-агрессора, отображать в официальном названии название религиозного центра.

"Что касается церкви Московского патриархата, которая использует название - Украинская православная церковь. В Верховной Раде уже, кажется, второй год, если не больше, находится на рассмотрении законопроект №5309 авторства народных депутатов. Этот законопроект уже прошел рассмотрение в комитете Верховной Рады по вопросам культуры и духовности, и комитет со своими предложениями рекомендовал парламенту рассмотреть его в первом чтении", - заявил пресс-секретарь УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) во время пресс-конференции.

По его словам, верующие должны знать правду, к какой церкви они должны принадлежать - украинской или русской, сообщает УНИАН.

"Поэтому мы просим Верховную Раду принять такой закон, чтобы церковь в Украине, которая называется Украинская православная церковь, носила своё истинное название - Русская православная церковь в Украине. Но права этой церкви будут те же, что и у всех религиозных организаций", - подчеркнул архиепископ.

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Он также уточнил, что "все поместные православные церкви, кроме древних патриархатов, которые называются по названию города, все поместные православные церкви имеют фактически одинаковую структуру названия - Румынская православная церковь, Болгарская православная церковь, Сербская православная церковь, Кипрская православная церковь и другие. Поскольку в Украине образуется единая поместная православная церковь, соответственно и название - Украинская православная церковь".

Как заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, что единая поместная православная церковь в Украине, которая будет образована на Объединительном соборе украинских православных церквей, будет иметь официальное название - Украинская православная церковь, и еще одно название - Киевский патриархат.

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"Если у Автокефальной церкви (УАПЦ) есть вопросы по отношению к Киевскому патриархату, мы найдем пути взаимопонимания", - добавил Филарет.

Накануне Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что вопрос автокефалии УПЦ решен в интересах украинского народа.

Напомним, конфликт между Вселенским патриархатом и РПЦ начался из-за стремления константинопольских иерархов предоставить томос об автокефалии Украинской церкви, позднее патриарх Варлофомей прямо обвинил российских церковников в распространении "черной пропаганды".