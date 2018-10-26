Томос об автокефалии: у Филарета рассказали о новом названии УПЦ МП

26 октября 2018, 12:57

Верующие должны знать правду, к какой церкви они должны принадлежать - украинской или русской.

Филарет
Патриарх Филарет / фото:focus.ua

В Верховной Раде рассматривается законопроект, согласно которому предлагается обязать религиозные организации, центр которых находится на территории страны-агрессора, отображать в официальном названии название религиозного центра.

"Что касается церкви Московского патриархата, которая использует название - Украинская православная церковь. В Верховной Раде уже, кажется, второй год, если не больше, находится на рассмотрении законопроект №5309 авторства народных депутатов. Этот законопроект уже прошел рассмотрение в комитете Верховной Рады по вопросам культуры и духовности, и комитет со своими предложениями рекомендовал парламенту рассмотреть его в первом чтении", - заявил пресс-секретарь УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) во время пресс-конференции.

По его словам, верующие должны знать правду, к какой церкви они должны принадлежать - украинской или русской, сообщает УНИАН.

"Поэтому мы просим Верховную Раду принять такой закон, чтобы церковь в Украине, которая называется Украинская православная церковь, носила своё истинное название - Русская православная церковь в Украине. Но права этой церкви будут те же, что и у всех религиозных организаций", - подчеркнул архиепископ.

Читайте такжеТомос будет: у Варфоломея назвали сроки предоставления автокефалии УПЦ

Он также уточнил, что "все поместные православные церкви, кроме древних патриархатов, которые называются по названию города, все поместные православные церкви имеют фактически одинаковую структуру названия - Румынская православная церковь, Болгарская православная церковь, Сербская православная церковь, Кипрская православная церковь и другие. Поскольку в Украине образуется единая поместная православная церковь, соответственно и название - Украинская православная церковь".

Как заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, что единая поместная православная церковь в Украине, которая будет образована на Объединительном соборе украинских православных церквей, будет иметь официальное название - Украинская православная церковь, и еще одно название - Киевский патриархат.

Читайте такжеАвтокефалия для УПЦ: Синод Вселенского патриархата принял неожиданное решение

"Если у Автокефальной церкви (УАПЦ) есть вопросы по отношению к Киевскому патриархату, мы найдем пути взаимопонимания", - добавил Филарет.

Накануне Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что вопрос автокефалии УПЦ решен в интересах украинского народа.

Напомним, конфликт между Вселенским патриархатом и РПЦ начался из-за стремления константинопольских иерархов предоставить томос об автокефалии Украинской церкви, позднее патриарх Варлофомей прямо обвинил российских церковников в распространении "черной пропаганды".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Филарет упц автокефалия Томос
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:54
Путин отреагировал на смерть Караченцова
13:50
Начался чат с политологом-международником Олегом Волошиным
13:44
Стала известна дата визита Меркель в Украину
13:42
Вице-премьер Украины призвал белорусов отказаться от русского языка
13:23
Явилась в Кремль без белья: Вера Брежнева удивила нарядом с откровенными вырезами
13:18
"Не было мук и боли": сын Караченцова рассказал о смерти знаменитого актера
13:09
Кличко рассказал о ремонте дорог в Киеве
12:57
Томос об автокефалии: у Филарета рассказали о новом названии УПЦ МП Видео
12:46
"Прощай, Коля!": звезды отреагировали на смерть Николая Караченцова Видео
12:44
Названо место похорон Николая Караченцова
12:40
Николай Караченцов: яркие роли и трагическая судьба знаменитого актера Видео
12:20
"Сиськи сдулись": Даша Астафьева поделилась снимками в ретро-образе Фото Видео
12:00
"Утешение перед лицом страданий": робот София поделилась мыслями о Боге Видео
11:58
Девушка дня Instagram: сексуальная красотка с пленительным взглядом Кармелла Роуз Фото
11:45
Мучили страшные боли: на Закарпатье врач "забыл" в горле ребенка иглу Фото
11:38
Александр Луцкий: Если землю в Украине скупят четыре-пять агрохолдингов, это будет новое крепостное право
11:14
Смерть Караченцова: стало известно о последнем желании знаменитого актера
11:10
Названы дата и место прощания с Николаем Караченцовым
11:05
У Украины есть только один способ вернуть Крым и Донбасс мнение
10:55
"Украина для меня – друзья": яркие цитаты Николая Караченцова об Украине Видео
10:50
Ощутимое потепление: синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на выходных Видео
10:31
Николай Караченцов: биография Видео
10:25
"Держался до последнего": стала известна причина смерти Николая Караченцова
10:15
"Банкомсвязь" презентовала мобильный терминал для быстрого паспортного контроля новости компании
10:14
Дорога в ад, или Как кредиты МВФ вгоняют Украину в бедность мнение
09:58
"Политическая пропаганда": в Москве нервно отреагировали на присуждение Сенцову премии Сахарова Видео
09:45
Николай Караченцов умер в Москве
09:34
Санкционный пирожок от Кремля: какой будет начинка? мнение
09:33
Бойня в Керчи: росСМИ рассказали об украинских вдохновителях Рослякова Видео
09:30
Аналитик объяснил, почему в Украине растет курс доллара Видео
09:11
В трусиках, но без лифчика. Американская модель поделилась соблазнительными фото
08:55
Валюта подорожала: в Украине подскочил курс доллара и евро Видео
08:30
Хацкевич рассказал об ошибках Динамо в игре против Ренна Фото Видео
08:22
В России наступает время "русской рулетки" мнение
08:05
"Не лебедь, а бронетранспортер": в Сети раскритиковали танец Анастасии Волочковой Видео
07:45
"Сеять страх": Reuters узнало, как были сделаны разосланные в США бомбы Фото Видео
07:38
Поздравления с Днем автомобилиста в прозе, стихах и анимированных открытках Фото
07:19
Названы убытки портов Украины из-за действий России в Азовском море Видео
07:11
Переход на зимнее время в Украине-2018: когда и во сколько переводить часы
06:58
Путин зря трясет своей ядерной дубиной, у Запада - длиннее и толще мнение
06:42
Медик предупредила о страшных последствиях бессонницы
06:18
Политолог объяснил, как выход США из договора о ракетах сыграет на руку Москве
06:03
Ученые развенчали популярный миф об оральном сексе
05:41
"Начнем воевать головой - станет легче": эксперт объяснил, что делать Украине с Россией
05:12
Тина Кароль засветила стройные ноги в платье с высоким разрезом
04:37
Полтергейст разбушевался. Мужчина восемь раз обокрал бывшую жену под видом "привидения"
04:06
Эксперт спрогнозировал последствия нового газового повышения Видео
03:31
Семиклассница забеременела от друга, "помогавшего" делать уроки
02:48
Джастину Тимберлейку запретили петь
02:17
Сеть взорвал учитель из Одессы, который преподает физику на YouTube Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять