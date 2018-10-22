Архиепископ рассказал, что будет с УПЦ МП после получения томоса об автокефалии

22 октября 2018, 04:11

По словам архиепископа, главным основанием для РПЦ мечтать о первенстве в православии является политический вес России и собственная величина.

Архиепископ Евстратий (Зоря)
Архиепископ Евстратий (Зоря) / "Главред"

Самоизоляция РПЦ от Вселенского патриархата не сможет не отразиться на УПЦ МП в Украине, и какое-то число верующих продолжат считать единую Украинскую православную церковь "раскольниками", но оно будет незначительным, так как другая часть не станет отделяться от мирового православия.

Такое предположение во время чата на "Главреде" сделал архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий (Зоря).

"По реакции российской церкви, которая объявила о самоизоляции от общения с Константинопольским патриархатом, можно прогнозировать, что те, кто продолжит поддерживать Московский патриархат в Украине, и дальше будут называть "раскольниками" и Украинскую церковь, и теперь уже даже Вселенский патриархат. Но, по нашему убеждению, таких будет значительно меньше, чем сейчас верующих и духовенства Московского патриархата в Украине, так как реакция МП заставит их задуматься - идти вместе с русской церковью в схизму (раскол в церкви или религиозной организации. - Прим.), отделяясь от мирового православия, или вместе с Украинской церковью быть с православием в единстве", - сказал он.

Читайте такжеКак стать святым в Украине? История одного президентаПо словам архиепископа, главным основанием для РПЦ мечтать о первенстве в православии является политический вес России и собственная величина.

"Русская церковь по числу верующих, храмов и духовенства не просто самая большая церковь в православии, она больше, чем остальные 13 поместных церквей... Без власти над Украиной РПЦ станет, хотя и большой, но рядовой поместной церковью. И именно поэтому решение украинского церковного вопроса является путем к прекращению попыток Москвы захватить формальную первенство, исторически и канонически принадлежит Вселенскому патриарху", - заключил он.

17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

РПЦ считает Украину своей каноничной территорией, а церковь Московского патриархата (УПЦ МП) - единственной, которая может легитимно действовать в стране.

15 октября РПЦ заявила о прекращении церковных отношений с Константинополем "в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви".

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УПЦ КП УПЦ МП Евстратий (Зоря) Вселенский Патриархат автокефалия УПЦ
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