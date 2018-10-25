"Украинцы имеют право на автокефалию": Варфоломей резко ответил РПЦ

Варфоломей в конфликте между УПЦ и РПЦ стал на сторону Украины / Фото: russia.greekreporter.com

Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что вопрос автокефалии УПЦ решен в интересах украинского народа.

"Украинцы имеют право на автокефалию, как и все балканские народы, которые какое-то время находились в прямой юрисдикции Вселенского Патриархата, но пришло время, когда они стали самостоятельными. Почему все остальные имеют право на автокефалию, а 45-50 миллионов украинцев нет? Это несправедливо", - цитирует его Orthodoxia.info.

Варфоломей также добавил, что вопрос автокефалии для украинской церкви стал актуальным после обретения Украиной независимости в 1991 году. И претензии других конфессий не могут влиять на принятие исторического решения.

Напомним, иерархи Русской православной церкви полагают, что вовсе не обязаны отныне подчиняться решениям, принятым представителями Вселенского (Константинопольского) патриархата.

Как известно, конфликт между Вселенским патриархатом и РПЦ начался из-за стремления константинопольских иерархов предоставить томос об автокефалии Украинской церкви. Позднее патриарх Варлофомей прямо обвинил российских церковников в распространении "черной пропаганды".