"У них нет выбора": Варфоломей распек РПЦ

Патриарх Варфоломей I / russia.greekreporter.com

Патриарх Варфоломей заявил, что не станет следовать призывам Москвы отказаться от предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

"Сейчас наш патриархат решает украинскую церковную проблему на основе права, которое ему дали канонами священные Соборы. Они обязательны для всех православных", - приводит слова Варфоломея РИА Новости.

Он также отметил, что ему известно о "хорошо оплачиваемых русскими статьях и черной пропаганде русских".

По его словам, рано или поздно РПЦ придется последовать за решением, которое примет Константинопольский патриархат, потому что "у них нет выбора".

Ранее РПЦ потребовала от Вселенского патриархата извиниться за "нанесение значительного ущерба мировому православию".

"В этом смысле это расстояние измеряется одним фактором: это осознание ошибочности своих действий и решений Константинопольским патриархатом, его синодом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб и всему мировому православию, и будущему православия на украинской земле", - заявил пресс-секретарь патриарха РПЦ Кирилла священник Александр Волков.