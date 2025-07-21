Из чего на самом делают хозяйственное мыло: что значит 72% на бруске

Главред разбирался, из чего на самом деле делают хозяйственное мыло и что означает этот загадочный процент.

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Из чего на самом делают хозяйственное мыло / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Из чего на самом делают хозяйственное мыло

Что значит надпись "72%" на упаковке

Хозяйственное мыло — универсальное средство, которое до сих пор остаётся популярным благодаря своей простоте, эффективности и доступности.

Но что скрывается за надписью "72%" на упаковке? И правда ли, что его когда-то варили из бездомных животных?

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Главред разбирался, из чего на самом деле делают хозяйственное мыло и что означает этот загадочный процент.

Из чего делают хозяйственное мыло

История мыла началась ещё в Вавилоне около 2800 года до нашей эры. Тогда его варили из золы и жиров. Современное же хозяйственное мыло производят исключительно из безопасного и проверенного сырья. В его основе:

растительные масла — пальмовое, кокосовое, соевое, подсолнечное;

животные жиры — говяжий, свиной, рыбий жир;

жирные кислоты, полученные методом гидролиза.

Все компоненты проходят санитарный контроль, а использование биологических отходов, тем более неизвестного происхождения, строго запрещено. Популярный миф о том, что мыло делали из бездомных животных — не более чем городская легенда времён СССР, не имеющая под собой ни научного, ни технологического основания.

Что значит "72%" на хозяйственном мыле

Цифра "72%" — это процентное содержание жирных кислот в составе мыла. Чем выше этот показатель, тем более эффективным считается продукт.

Мыло с содержанием жирных кислот:

72% — классическое, самое мощное;

65% и 60% — менее концентрированное, но тоже популярное в быту.

Чем выше процент жирных кислот:

тем лучше мыло пенится,

лучше очищает ткани и поверхности,

эффективнее обезжиривает,

обладает антисептическими свойствами.

Состав хозяйственного мыла по ГОСТу

Современное хозяйственное мыло по государственному стандарту содержит:

жирные кислоты – до 72%,

щелочи (луг) – 0,15–0,20%,

pH – 11–12 (высокая щелочность).

Благодаря такому составу, мыло справляется с пятнами на одежде, жиром на кухонных поверхностях, обеззараживанием полов, сантехники, посуды. Но для ухода за кожей лица и головы оно не подходит — из-за высокой щелочности может вызвать сухость и раздражение.

Смотрите видео о том, на что способно хозяйственное мыло:

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