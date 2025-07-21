Из чего на самом делают хозяйственное мыло: что значит 72% на бруске

Вы узнаете:
- Из чего на самом делают хозяйственное мыло
- Что значит надпись "72%" на упаковке
Хозяйственное мыло — универсальное средство, которое до сих пор остаётся популярным благодаря своей простоте, эффективности и доступности.
Но что скрывается за надписью "72%" на упаковке? И правда ли, что его когда-то варили из бездомных животных?
Главред разбирался, из чего на самом деле делают хозяйственное мыло и что означает этот загадочный процент.
Из чего делают хозяйственное мыло
История мыла началась ещё в Вавилоне около 2800 года до нашей эры. Тогда его варили из золы и жиров. Современное же хозяйственное мыло производят исключительно из безопасного и проверенного сырья. В его основе:
- растительные масла — пальмовое, кокосовое, соевое, подсолнечное;
- животные жиры — говяжий, свиной, рыбий жир;
- жирные кислоты, полученные методом гидролиза.
Все компоненты проходят санитарный контроль, а использование биологических отходов, тем более неизвестного происхождения, строго запрещено. Популярный миф о том, что мыло делали из бездомных животных — не более чем городская легенда времён СССР, не имеющая под собой ни научного, ни технологического основания.
Что значит "72%" на хозяйственном мыле
Цифра "72%" — это процентное содержание жирных кислот в составе мыла. Чем выше этот показатель, тем более эффективным считается продукт.
Мыло с содержанием жирных кислот:
- 72% — классическое, самое мощное;
- 65% и 60% — менее концентрированное, но тоже популярное в быту.
- Чем выше процент жирных кислот:
- тем лучше мыло пенится,
- лучше очищает ткани и поверхности,
- эффективнее обезжиривает,
- обладает антисептическими свойствами.
Состав хозяйственного мыла по ГОСТу
Современное хозяйственное мыло по государственному стандарту содержит:
жирные кислоты – до 72%,
щелочи (луг) – 0,15–0,20%,
pH – 11–12 (высокая щелочность).
Благодаря такому составу, мыло справляется с пятнами на одежде, жиром на кухонных поверхностях, обеззараживанием полов, сантехники, посуды. Но для ухода за кожей лица и головы оно не подходит — из-за высокой щелочности может вызвать сухость и раздражение.
Смотрите видео о том, на что способно хозяйственное мыло:
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