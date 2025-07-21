Из чего делают дегтярное мыло на самом деле: многие даже не догадывались

Вы узнаете:
- Как делают дегтярное мыло
- Как его используют
Дегтярное мыло давно известно своими лечебными и антисептическими свойствами, но мало кто задумывается, из чего оно на самом деле сделано. Вопреки распространённому мнению, в составе настоящего дегтярного мыла нет ни ароматизаторов, ни химии — только природные компоненты.
Основной ингредиент — берёзовый дёготь
Главным активным веществом в мыле является берёзовый дёготь, который получают из наружной части коры берёзы, пишет портал на пенсии. Именно дёготь придаёт мылу насыщенный тёмно-коричневый, почти чёрный цвет и характерный специфический запах. Из дегтя извлекают эфирное масло — этот компонент и отвечает за лечебные свойства продукта.
Как делают дегтярное мыло
Процесс изготовления включает использование натурального дегтя без добавления синтетических веществ. Благодаря своей природной формуле, мыло не только очищает кожу, но и оказывает выраженное антисептическое, противовоспалительное и противопаразитарное действие.
Где и как применяется дегтярное мыло
Для тела и лица. Мыло помогает при сыпях, раздражениях, экземах и даже кожных клещах (демодекоз). Рекомендуется сначала протестировать средство на небольшом участке кожи, а после использования обязательно увлажнять кожу.
Для ухода за ногами. Трещины на пятках — это не только косметическая проблема. Через повреждённую кожу легко проникают инфекции. Антисептические свойства мыла помогают заживлению и защите стоп.
От вшей. Дегтярное мыло справляется не только со взрослыми особями, но и с гн**aми. Это делает его эффективным природным средством при педикулёзе.
Для животных. Владельцы домашних питомцев успешно используют дегтярное мыло в борьбе с блохами и другими паразитами.
Смотрите видео о том, как использовать дегтярное мыло:
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Об источнике: На пенсии
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