Из чего делают дегтярное мыло на самом деле: многие даже не догадывались

Настоящее дегтярное мыло — это полностью натуральное средство.

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Из чего делают дегтярное мыло / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Как делают дегтярное мыло

Как его используют

Дегтярное мыло давно известно своими лечебными и антисептическими свойствами, но мало кто задумывается, из чего оно на самом деле сделано. Вопреки распространённому мнению, в составе настоящего дегтярного мыла нет ни ароматизаторов, ни химии — только природные компоненты.

Основной ингредиент — берёзовый дёготь

Главным активным веществом в мыле является берёзовый дёготь, который получают из наружной части коры берёзы, пишет портал на пенсии. Именно дёготь придаёт мылу насыщенный тёмно-коричневый, почти чёрный цвет и характерный специфический запах. Из дегтя извлекают эфирное масло — этот компонент и отвечает за лечебные свойства продукта.

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Как делают дегтярное мыло

Процесс изготовления включает использование натурального дегтя без добавления синтетических веществ. Благодаря своей природной формуле, мыло не только очищает кожу, но и оказывает выраженное антисептическое, противовоспалительное и противопаразитарное действие.

Где и как применяется дегтярное мыло

Для тела и лица. Мыло помогает при сыпях, раздражениях, экземах и даже кожных клещах (демодекоз). Рекомендуется сначала протестировать средство на небольшом участке кожи, а после использования обязательно увлажнять кожу.

Для ухода за ногами. Трещины на пятках — это не только косметическая проблема. Через повреждённую кожу легко проникают инфекции. Антисептические свойства мыла помогают заживлению и защите стоп.

От вшей. Дегтярное мыло справляется не только со взрослыми особями, но и с гн**aми. Это делает его эффективным природным средством при педикулёзе.

Для животных. Владельцы домашних питомцев успешно используют дегтярное мыло в борьбе с блохами и другими паразитами.

Смотрите видео о том, как использовать дегтярное мыло:

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Об источнике: На пенсии Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

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