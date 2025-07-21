Не только мыть посуду во время грозы: что нельзя делать во время грозы

Вы узнаете:
- Что нельзя делать во время грозы
- Как действовать, когда началась непогода
Когда за окном бушует гроза, важно не только закрыть окна, но и знать, как вести себя правильно, чтобы не подвергаться смертельной опасности. Молния — не просто зрелищное явление природы, а мощный природный разряд, способный нанести вред здоровью, разрушить технику и даже спровоцировать пожар.
Не оставляйте окна открытыми
Даже если на улице душно, не стоит проветривать — через щель может залететь шаровая молния. Это крайне редкое, но очень опасное явление: светящийся шар диаметром от нескольких сантиметров до метра способен вызвать взрыв или пожар. Более того, обычная молния может ударить у самого окна, и вспыхнут шторы. Закрытые окна тоже не гарантия безопасности: молния может проникнуть через розетки или выключатели.
Не трогайте электроприборы и не выключайте их вручную во время грозы
Отключить все бытовые приборы нужно до начала грозы — как только вы услышали первые раскаты грома. Если тянуть с этим до последнего, и в момент пика непогоды начнете вытаскивать вилки из розеток, это может закончиться ударом тока. Лучше полностью обесточить всё заранее.
Не прикасайтесь к металлическим предметам
Металл отлично проводит ток, а значит — притягивает молнию. Газовые трубы, батареи, водопровод — всё это может стать источником удара, если вы рядом или прикасаетесь к поверхности.
Не принимайте душ и не мойте посуду
Даже в квартире молния может "прийти" через водопроводные трубы. Вода — отличный проводник электричества, и прикосновение к смесителю во время грозы может закончиться сильным поражением током. Отложите водные процедуры до улучшения погоды.
Не разговаривайте по мобильному телефону на улице
Хотя современные телефоны не привлекают молнию напрямую, в них есть металлические элементы. Были зафиксированы случаи поражения людей молнией во время звонка. Лучше вовсе выключить мобильный, особенно если вы находитесь под открытым небом.
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