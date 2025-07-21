Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

У россиян серьезные проблемы: эксперт обратил внимание на один интересный нюанс

Марина Фурман
21 июля 2025, 18:36
335
Криволап оценил ночную атаку врага.
Путин, шахед
У россиян достаточно серьезные проблемы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Крайняя атака россиян свидетельствует об имеющихся технических проблемах
  • Ночные удары 21 июля преследовали скорее политические цели, чем военные

В ночь на 21 июля армия российского диктатора Владимира Путина нанесла массированные удары по Украине дронами и ракетами. Однако последнюю атаку врага нельзя назвать рекордной. Наоборот, она свидетельствует об имеющихся технических проблемах в российской армии. Об этом рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в эфире 24 Канала.

"Во время ночной атаки россияне запустили "Шахеды", которые смогли собрать. Также собрали фальш-цели. Все это запустили, а потом добавили еще ракеты Х-101 и "Калибры". И пытались бить "Кинжалами". Показательно, что для того, чтобы сделать пять пусков "Кинжалов", им пришлось поднимать трижды по два самолета... То, что они были вынуждены использовать самолеты в напряженном режиме - поднимать их, делать пуск ракет, потом садиться, перезаряжаться, снова взлетать, - это свидетельствует о серьезных проблемах с этим средством доставки", - сказал Криволап.

видео дня

Он сказал, что после украинских ударов у российских оккупантов осталось лишь шесть самолетов МиГ-31К, которые могут запускать ракеты "Кинжал". Также эксперт подчеркнул, что ночная атака 21 июля преследовала скорее политические цели, чем военные.

Криволап отмечает, что ударами по гражданским объектам, враг пытается заставить Украину капитулировать.

"Россияне делают вид, что бьют, якобы, по военным объектам или инфраструктуре, но затрагивают жилые кварталы. Пытаются показать свою состоятельность и заставить Украину капитулировать. Параллельно идут разговоры о возобновлении переговоров между Украиной и РФ. Я думаю, что здесь серьезное влияние именно политического момента", - подчеркнул авиационный эксперт.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 21 июля российские войска нанесли мощный комбинированный удар по Украине, выпустив более 420 дронов и более 20 ракет. Атаки продолжались всю ночь и утром.

Под удар врага попало немало городов Украины, а именно Киев, Харьков, Ивано-Франковск, а также части Тернопольской, Львовской, Хмельницкой и Киевской областей.

Позже представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что в столице зафиксировано более полутора десятков прямых попаданий в различные объекты. Также в городе зафиксированы значительные повреждения в результате падения обломков сбитых воздушных целей.

Читайте также:

О персоне: Константин Криволап

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ракетный удар атака дронов Константин Криволап Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сильные ливни, град и грозы: названы регионы, которые накроет опасная погода

Сильные ливни, град и грозы: названы регионы, которые накроет опасная погода

19:51Синоптик
F-16 для Украины: стало известно, когда и сколько самолетов передаст Бельгия

F-16 для Украины: стало известно, когда и сколько самолетов передаст Бельгия

19:42Война
Перекрыть нефтепровод "Дружба": как Украине заставить действовать 18-й пакет санкций ЕС

Перекрыть нефтепровод "Дружба": как Украине заставить действовать 18-й пакет санкций ЕС

19:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Что было до Москвы и как называлась та территория - историк удивил ответом

Что было до Москвы и как называлась та территория - историк удивил ответом

Москва готова завершить войну, но есть условие: в ISW раскрыли план Кремля

Москва готова завершить войну, но есть условие: в ISW раскрыли план Кремля

Сюрприз с размахом: 4 знака зодиака, которые разбогатеют до конца лета

Сюрприз с размахом: 4 знака зодиака, которые разбогатеют до конца лета

Ракеты с моря и воздуха и "Кинжалы": РФ массированно атаковала Украину

Ракеты с моря и воздуха и "Кинжалы": РФ массированно атаковала Украину

21 июля принесет победы и удачу в жизнь 6 знаков зодиака: кто в списке

21 июля принесет победы и удачу в жизнь 6 знаков зодиака: кто в списке

Последние новости

19:51

Сильные ливни, град и грозы: названы регионы, которые накроет опасная погода

19:42

F-16 для Украины: стало известно, когда и сколько самолетов передаст Бельгия

19:30

В Украине начался сезон арбузов: эксперт сказал, чего ждать от цен

19:28

Из чего делают дегтярное мыло на самом деле: многие даже не догадывалисьВидео

19:15

"Передвигаюсь на коляске": модель Ковальчук призналась, кто ее покалечил в Дубае

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:10

Перекрыть нефтепровод "Дружба": как Украине заставить действовать 18-й пакет санкций ЕСмнение

18:43

Гороскоп на завтра 22 июля: Девам - приятное предложение, Девам - прибыль

18:36

У россиян серьезные проблемы: эксперт обратил внимание на один интересный нюанс

18:35

День Марии Магдалины: что ни в коем случае нельзя делать 22 июля

Реклама
18:03

Суперголоволомка: найдите 5 отличий на картинке с девушкой с зонтиком за 45 с

17:42

Удары по Москве и Питеру: названо оружие, которое ВСУ могут использовать для атакВидео

17:23

Комары и на метр не подлетят: как защитить дом от надоедливых насекомых

17:10

Сможете ли вы найти 4 яблока за 15 секунд: чрезвычайная загадка для самых умных

16:59

Почему нельзя заливать чай кипятком: секрет идеального заваривания

16:44

Бешеный скачок за один день: в Украине резко вырос курс валют

16:39

Легенда не одного поколения: не стало звезды "Миссия невыполнима" и Бродвея

16:17

Россияне начали новое наступление: куда пытается прорваться враг

16:17

Популярный украинский певец оказался в эпицентре обстрела Киева 21 июля

16:12

После победы Усик официально отстранен от бокса: что произошло после боя

16:05

Почему бензобак у одних авто слева, а у других справа: ответ введет в ступорВидео

Реклама
15:56

Суд оштрафовал директора комплекса из-за русских песен Сердючки: сумма взыскания

15:55

Жара ударит с новой силой: когда Украину накроет высокая температура воздуха

15:32

Удары по Москве и выковыривание Путина из бункера: Пономарев – о том, чего ждать России от ТрампаВидео

15:25

Германия усилит ПВО Украины: сколько Киев получит систем Patriot от Берлина

15:17

Почему куры несут мелкие яйца: 4 причины и их решениеВидео

15:09

Приятный сюрприз на рынке: "второй хлеб" украинцев подешевел уже на 10%

14:58

Ефремов расстался с пятой женой после 23 лет брака: в чем причина

14:53

Новый командующий Сухопутных войск ВСУ обратился с важным заявлением - что сказал

14:40

Не только жена боксера: кем работает и на чем зарабатывает Екатерина Усик

14:20

Срезать или выкручивать: развенчан популярный миф о сборе грибовВидео

14:10

Украина масштабирует удары по РФ: Зеленский вышел с важным заявлениемВидео

13:57

Пуск двух тысяч "Шахедов" по Украине за одну атаку - Игнат эмоционально отреагировал

13:51

Почему 22 июля нельзя ругаться и много работать: какой церковный праздник

13:37

Влиял на работу НАБУ: в СБУ назвали имя нардепа, который оказался агентом РФ

13:31

Как правильно обращаться к родителям - на "ты" или на "вы": церковь расставила точки над "і"Видео

13:29

Казаки скучали по красавицам: раскрыта тайна, как появилось название города Сумы

12:56

Более 15 прямых попаданий по Киеву - Игнат рассказал, куда целилась РоссияВидео

12:35

"Трамп собирается надрать тебе задницу": в США резко пригрозили ПутинуВидео

12:31

Климат делает еду роскошью: во всем мире резко подорожают продукты питания

12:17

Китайский гороскоп на завтра 22 июля: Тиграм - драма, Козлам - сложности

Реклама
12:16

Известковый налет в туалете исчезнет, если раз в неделю наливать в унитаз 1 средство

11:48

Тактика ударов РФ меняется: украинцев предупредили о новой опасности

11:27

Кем на самом деле были украинские казаки - опровергнут популярный советский мифВидео

11:03

"Горел детсад и жилые дома, есть погибшие": Зеленский сделал заявление после атаки РФФото

10:59

Ценовой коллапс: какие сезонные продукты становятся не по карману украинцам

10:45

Таинственная смерть в Испании: погиб бывший чиновник МВД Украины

10:36

Система не выдержит - экономист раскрыл, что может сломать режим ПутинаВидео

10:21

Вспыхнул крупный железнодорожный узел: в Ростовской области переполох из-за дроновВидео

09:57

РФ массированно атаковала Украину - как отработала ПВО и что известно о последствиях

09:40

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 июля (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять