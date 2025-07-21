У россиян серьезные проблемы: эксперт обратил внимание на один интересный нюанс

Криволап оценил ночную атаку врага.

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У россиян достаточно серьезные проблемы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Крайняя атака россиян свидетельствует об имеющихся технических проблемах

Ночные удары 21 июля преследовали скорее политические цели, чем военные

В ночь на 21 июля армия российского диктатора Владимира Путина нанесла массированные удары по Украине дронами и ракетами. Однако последнюю атаку врага нельзя назвать рекордной. Наоборот, она свидетельствует об имеющихся технических проблемах в российской армии. Об этом рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в эфире 24 Канала.

"Во время ночной атаки россияне запустили "Шахеды", которые смогли собрать. Также собрали фальш-цели. Все это запустили, а потом добавили еще ракеты Х-101 и "Калибры". И пытались бить "Кинжалами". Показательно, что для того, чтобы сделать пять пусков "Кинжалов", им пришлось поднимать трижды по два самолета... То, что они были вынуждены использовать самолеты в напряженном режиме - поднимать их, делать пуск ракет, потом садиться, перезаряжаться, снова взлетать, - это свидетельствует о серьезных проблемах с этим средством доставки", - сказал Криволап. видео дня

Он сказал, что после украинских ударов у российских оккупантов осталось лишь шесть самолетов МиГ-31К, которые могут запускать ракеты "Кинжал". Также эксперт подчеркнул, что ночная атака 21 июля преследовала скорее политические цели, чем военные.

Криволап отмечает, что ударами по гражданским объектам, враг пытается заставить Украину капитулировать.

"Россияне делают вид, что бьют, якобы, по военным объектам или инфраструктуре, но затрагивают жилые кварталы. Пытаются показать свою состоятельность и заставить Украину капитулировать. Параллельно идут разговоры о возобновлении переговоров между Украиной и РФ. Я думаю, что здесь серьезное влияние именно политического момента", - подчеркнул авиационный эксперт.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 21 июля российские войска нанесли мощный комбинированный удар по Украине, выпустив более 420 дронов и более 20 ракет. Атаки продолжались всю ночь и утром.

Под удар врага попало немало городов Украины, а именно Киев, Харьков, Ивано-Франковск, а также части Тернопольской, Львовской, Хмельницкой и Киевской областей.

Позже представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что в столице зафиксировано более полутора десятков прямых попаданий в различные объекты. Также в городе зафиксированы значительные повреждения в результате падения обломков сбитых воздушных целей.

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О персоне: Константин Криволап Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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