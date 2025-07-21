Более 15 прямых попаданий по Киеву - Игнат рассказал, куда целилась Россия

Во время массированной атаки России на Украину в Киеве зафиксировано более 15 прямых попаданий, в столице - значительные повреждения, отметил Игнат.

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Россия нанесла массированный удар по Киеву - что известно / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео YouTube

О чем сказал Игнат:

В Киеве зафиксировано более 15 прямых попаданий в ходе атаки РФ

Крылатые и аэробаллистические ракеты не достигли своих целей

В ночь на 21 июля во время масштабной атаки России на Украину в Киеве зафиксировано более полутора десятков прямых попаданий по определенным объектам. Об этом заявил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, российские войска нанесли массированный комбинированный удар по украинской территории, в частности по Киеву.

видео дня

В столице зафиксировано более полутора десятков прямых попаданий в различные объекты. Также в городе зафиксированы значительные повреждения в результате падения обломков сбитых воздушных целей.

"Ночь была сверхсложная не только на Франковщине, также громко было в Киеве имеем более полутора десятка попаданий, к сожалению. Ночь была и в Киеве не спокойной, также атакован и Харьков и другие регионы", - сказал Игнат.

По словам Игната, враг атаковал не только тыловые районы, но и активно наносил удары дронами-камикадзе по линии фронта.

Он подчеркнул, что даже вчерашняя статистика о 18 сбитых и 7 подавленных из 57 дронов свидетельствует о том, что атаки происходили именно на передовой, где эффективное противодействие беспилотникам особенно сложно.

Смотрите видео заявления Игната об ударе по столице:

/ Фото: скриншот

Кроме дронов, Россия в ходе массированного удара по Украине в ночь на 21 июля применила несколько видов вооружения, в частности крылатые и аэробаллистические ракеты, однако эти удары оказались безрезультатными.

"Ракеты, как крылатые, так и аэробаллистические, не достигли своих целей. Были либо подавлены, либо сбиты огневыми средствами ПВО", - добавил Игнат.

Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Массированный удар по Украине 21 июля - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 21 июля российские войска нанесли мощный комбинированный удар по Украине, выпустив более 420 дронов и более 20 ракет. Атаки продолжались всю ночь и продолжились утром. Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате обстрела погибли по меньшей мере два человека, а во многих городах продолжаются спасательные и аварийные работы.

Враг атаковал Киев, Харьков, Ивано-Франковск, а также части Тернопольской, Львовской, Хмельницкой и Киевской областей.

По словам военного аналитика и ветерана войны Алексея Гетьмана, Россия изменила тактику и теперь ежедневные воздушные атаки могут стать для Украины новой реальностью.

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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