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Дрон ударил прямо по дому: россияне атаковали Запорожье, есть пострадавшие

Мария Николишин
20 июля 2025, 07:33
638
В результате атаки РФ изуродованы несколько частных домов.
Дрон ударил прямо по дому: россияне атаковали Запорожье, есть пострадавшие
РФ атаковала Запорожье / коллаж: Главред, фото: Иван Федоров

Коротко:

  • Ночью россияне атаковали Запорожье
  • Повреждены дома и возникли пожары
  • Известно о трех пострадавших

В ночь на 20 июля Запорожье и Запорожский район атаковала страна-агрессор Россия. Зафиксировано два удара из РСЗО и по меньшей мере 14 ударных беспилотников. Об этом сообщил руководитель Запорожской ОГА Иван Федоров.

По его словам, в результате атаки изуродованы несколько частных домов, повреждены окна и фасад в многоэтажке. Возникли пожары.

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"По уточненным данным ранена 69-летняя женщина. Ей оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Он добавил, что также две женщины пострадали в результате вражеской атаки на Васильевский район.

"64-летняя и 73-летняя женщины получили ранения, когда вражеский дрон ударил по их дому в Приморском. В доме выбиты окна и поврежден фасад. Женщинам оказана вся необходимая медицинская помощь", - отметил Федоров.

Руководитель Запорожской ОВА также опубликовал кадры, на которых зафиксированы последствия ночной вражеской атаки на Запорожье.

  • Удар по Запорожью 20 июля
    Удар по Запорожью 20 июля фото: Иван Федоров
  • Удар по Запорожью 20 июля
    Удар по Запорожью 20 июля фото: Иван Федоров
  • Удар по Запорожью 20 июля
    Удар по Запорожью 20 июля фото: Иван Федоров
  • Удар по Запорожью 20 июля
    Удар по Запорожью 20 июля фото: Иван Федоров
  • Удар по Запорожью 20 июля
    Удар по Запорожью 20 июля фото: Иван Федоров
  • Удар по Запорожью 20 июля
    Удар по Запорожью 20 июля фото: Иван Федоров
  • Удар по Запорожью 20 июля
    Удар по Запорожью 20 июля фото: Иван Федоров
  • Удар по Запорожью 20 июля
    Удар по Запорожью 20 июля фото: Нацполиция
  • Удар по Запорожью 20 июля
    Удар по Запорожью 20 июля фото: Нацполиция
  • Удар по Запорожью 20 июля
    Удар по Запорожью 20 июля фото: Нацполиция
  • Удар по Запорожью 20 июля
    Удар по Запорожью 20 июля фото: Нацполиция

В то же время, в Нацполиции сообщили, что попадания пришлись по объектам гражданской инфраструктуры.

"Взрывной волной и обломками повреждены частные и многоквартирные дома, транспортные средства граждан. В Приморском получили ранения две женщины, 64 и 73 лет. Их госпитализировали. В доме пенсионерок поврежден фасад и выбиты окна", - говорится в сообщении.

Дрон ударил прямо по дому: россияне атаковали Запорожье, есть пострадавшие
Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, российские оккупанты в ночь на субботу, 19 июля, ударили ракетами и дронами по городу Павлоград в Днепропетровской области. Это была самая массированная атака на город.

В ночь на 16 июля страна-агрессор РФ ударила по Кривому Рогу баллистической ракетой и 28 Шахедами одновременно. Разрушено промышленное предприятие.

В ночь на 15 июля Харьков оказался под массированной атакой вражеских дронов-камикадзе. Под удар попало гражданское предприятие, в результате чего возник пожар.

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О персоне: Иван Федоров

Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года

С 2020 - Мелитопольский городской голова.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.

В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

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