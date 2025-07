Легенда не одного поколения: не стало звезды 'Миссия невыполнима' и Бродвея

Он снялся в более 75 сериалах, в частности "Звездный путь", "Миссия невыполнима", "Фрейзер", а также имел заметные роли в кино и на Бродвее.

Том Труп отошел в вечность / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот: ABC7 / YouTube

Звезда кино и театра Том Труп отошел в вечность в Беверли-Хиллз

Легенда сцены и экрана Том Труп умер в возрасте 97 лет

В США на 98-м году жизни скончался известный американский актер Том Труп. Он получил широкую известность благодаря многочисленным ролям в телесериалах, театральных постановках и фильмах. О смерти артиста стало известно благодаря заявлению его представителей, которое опубликовало издание The Variety.

Актер ушел из жизни утром 20 июля в своем доме в Беверли-Хиллз, штат Калифорния.

Том Труп был лицом многих знаковых сериалов. Зрители помнят его по участию в таких проектах, как "Звездный путь", "Она написала убийство", "Фрейзер", "Суждения Арчи Банкера", CHiPs, "Миссия невыполнима" и других. В целом его актерский багаж на телевидении охватывает более 75 проектов.

Среди его киноработ стоит отметить The Big Fisherman, The Devil's Brigade, Kelly's Heroes, Summer School и My Own Private Idaho.

О смерти Тома Трупа сообщили его представители. Актер ушел из жизни утром 20 июля в своем доме в Беверли-Хиллз.

Том родился в городе Канзас-Сити, штат Миссури. Свою карьеру он начал в местном театре, а с 1948 года уже выступал в Нью-Йорке. После службы в Корейской войне он дебютировал на Бродвее в постановке "Дневник Анны Франк" в 1957 году. Через год переехал в Лос-Анджелес, где начал активную работу в киноиндустрии.

Кроме съемок в фильмах и сериалах, Труп имел значительную театральную карьеру. Вместе с женой, актрисой Кэрол Кук, он выступал в таких спектаклях, как The Gin Game, The Lion in Winter и Fathers Day. Также играл в национальном туре Same Time Next Year, на Бродвее - в Romantic Comedy с Миа Фэрроу, а также в моноспектакле "Дневник сумасшедшего".

Его жена, актриса Кэрол Кук, ушла из жизни в 2023 году в возрасте 98 лет. Том Труп оставил после себя сына Кристофера, невестку Беки Коултер, внучку Эшли, а также племянников и племянниц.

