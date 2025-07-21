Не только жена боксера: кем работает и на чем зарабатывает Екатерина Усик

Главное:
- Екатерина имеет собственный официальный бизнес, который занимается куплей-продажей и сдачей в аренду недвижимости
- Бизнес фокусируется на собственных активах семьи, не является классическим риэлторским агентством, и покупает объекты в Украине
Екатерина Усик, жена легендарного боксера Александра Усика, занимается бизнесом в сфере недвижимости. Она руководит собственной компанией, которая специализируется на управлении семейными активами: недвижимость сдается в аренду или продается с выгодой. О деталях своего бизнеса Екатерина рассказала во время интервью для YouTube-канала "Слава+".
"У нас есть недвижимость, которую мы покупаем в Украине, в Киеве. Это риски, конечно. Есть некоторые объекты, которые сдаются в аренду. У меня есть своя компания, это все официально", - пояснила она.видео дня
Екатерина отметила, что речь не идет о типичном риелторском агентстве. Все объекты - это личные инвестиции семьи, официально оформленные с полной уплатой налогов.
Во время разговора она также вспомнила дом в Ворзеле, пострадавший во время оккупации российскими войсками.
"Дом в плохом состоянии. Там жили русские, которых туда целенаправленно привезли. Я думаю мы его потом будем сносить под фундамент", - говорит она.
Кроме этой недвижимости, семья владеет несколькими домами в пригороде столицы. Один из них, основной, был куплен еще до начала полномасштабной войны. По словам Екатерины, на момент покупки это была лишь "коробка".
"Он очень большой, я не знаю, когда мы его построим. Мы приобрели только коробку. Где-то год после начала войны мы ничего там не делали, а потом начали потихоньку строить. Сейчас тоже строительство идет медленно, потому что людей не так много", - пояснила она.
На вопрос, почему именно такой большой дом, Екатерина ответила, что рассматривает подобные объекты как финансово выгодные вложения.
"Это такая инвестиция. Каждый мой объект и каждый мой дом я строю, но где-то понимаю, что я здесь не надолго, и он будет работать дальше", - уточнила она.
Супруги Усик - последние новости
Как известно, вечером 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся легендарный бой между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Украинец победил и стал абсолютным чемпионом мира.
Также Главред рассказывал, как жена Усика поздравила боксера с победой. Екатерина Усик трогательно обратилась к мужу после судьбоносного поединка.
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О персоне: Слава Демин
Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости заходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили.
Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына.
Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать била ведущего за любую провинность, а теперь он вынужден платить ей алименты.
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