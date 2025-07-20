Звезда Евровидения Екатерина Павленко ставит на паузу работу в Go_A - СМИ

Павленко удивила поклонников громким заявлением.

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Monokate Екатерина Павленко прекращает работу в Go_A - детали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/monokatee

Кратко:

Екатерина Павленко временно приостановила свое участие в группе Go_A

Об этом в Сети сообщил музыкальный обозреватель

Украинская певица Екатерина Павленко попала в группу Go_A в 2012 году. Вместе с коллективом на Евровидении-2021 она заняла 5 место (2-е по зрительским голосам) с песней "Шум".

17 июля в своем блоге в X артистка сообщила, что на сцене Atlas Festival 2025 в Киеве она будет выступать сольно. "Дебютирую со своими авторскими песнями на Атласе. 8 из них прозвучат впервые. Нет, это не фолк. Это фулл-бэнд и рок. Все как я и хотела", - написала она.

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20 июля Павленко выступила с новым проектом под псевдонимом Monokate. Со сцены певица сообщила поклонникам важную новость: она приостанавливает свое участие в Go_A, чтобы сосредоточиться на сольной карьере. 1 ноября у Екатерины состоится персональный концерт. Об этом рассказал музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин в своем Telegram-канале.

Группа Go_A комментариев о карьере Екатерины Павленко пока не давала.

Екатерина Павленко о своем выступлении Monokate / x.com/monokate2

Monokate Екатерина Павленко прекращает работу в Go_A - детали / t.me/roman_buturlakin

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О персоне: Екатерина Павленко Екатерина Павленко - украинская певица, музыкант, композитор, автор песен, фольклористка, солистка группы Go_A. Представительница Украины на 65-м песенном конкурсе Евровидение с песней "Шум", где заняла в финале 5-е место, а по итогам зрительского голосования - 2-е место. Екатерина Павленко пишет и публикует стихи и песни под псевдонимом "Monokate", сообщает Википедия.

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