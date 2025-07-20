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"Можно использовать себе на пользу": Денисенко впервые ответила на вопрос о разводе

Анна Подгорная
20 июля 2025, 21:32
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Наталка Денисенко прокомментировала свою личную жизнь после расставания с Андреем Фединчиком.
Наталка Денисенко
Наталка Денисенко развод - актриса высказалась о личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

Вкратце:

  • Наталка Денисенко развелась с Андреем Фединчиком
  • Артистка рассказала, почему отказывается публично говорить об этом

В мае украинские актеры Наталка Денисенко и Андрей Фединчик развелись. Они были в браке 8 лет.

Вопреки тому, что в судебном реестре в свободном доступе есть документы, которые свидетельствуют о разводе, Денисенко и Фединчик упорно отказывались комментировать разрыв. Лишь недавно актриса высказалась на деликатную тему в своем блоге в Instagram.

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Впрочем, и на сей раз она предпочла ни подтверждать, ни опровергать развод с Фединчиком. "Вообще к любым слухам я нормально отношусь, потому что понимаю, что я многих людей триггерю, многие люди не имеют возможности проживать свою собственную яркую жизнь! Также на тонком уровне "перемывание косточек" - это огромный поток энергии, которую можно использовать себе на пользу! Я осознаю (и вам советую), что любые суждения, слухи, обсуждения не имеют с реальностью ничего общего! Мы никогда не узнаем, как на самом деле было или есть у других людей, ведь у каждого своя правда, никто никогда не сможет залезть в голову, душу, сердце другому человеку. Что я осознала - я могу себе позволить ничего никому не объяснять. Потому что ответственность за мою жизнь - на мне! Если другие не могут выдержать моих решений, моей свободы, моего счастья, образа жизни - это только проблемы других", - написала Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко развод - актриса высказалась о личной жизни / instagram.com/natalka_denisenko

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О персоне: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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