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"Не забуду никогда": Наталка Денисенко рассказала про боль после развода

Анна Подгорная
2 июня 2025, 00:58
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Прошел почти месяц, как Денисенко холостячка, но ей все еще сложно после пережитого.
Наталка Денисенко
Наталка Денисенко развод - актриса рассказала, как пережила расставание / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

Кратко:

  • Наталка Денисенко рассказала о боли, которую ей принесла эта весна
  • Вероятно это - намек на ее эмоции, связанные с разводом

В начале мая украинские актеры Наталка Денисенко и Андрей Фединчик официально развелись после 8 лет в браке. В судебном реестре появились соответствующие документы, которые указывают на "невозможность примирения".

Прямым текстом ни Денисенко, ни Фединчик свой разрыв не комментируют, однако Наталка намекает, что процесс для нее был весьма болезненным. К примеру, недавно артистка решила подвести итоги прошедшей весны, которая преподала ей несколько важных уроков на всю жизнь.

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"Эта весна научила ждать тепло, выдерживать холод, дожди, наслаждаться благоуханием цветов (тех, что от чистого сердца и от самой природы), и проживать боль потери... Эту весну 2025 года я не забуду никогда", - написала Наталка Денисенко в Instagram, и опубликовала ролик, в котором в нежном образе позирует перед камерой. В комментариях коллеги, друзья и поклонники актрисы отмечают ее силу, утонченность и красоту.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко развод - актриса рассказала, как пережила расставание / instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко
Наталка Денисенко развод - актриса рассказала, как пережила расставание / instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко
Наталка Денисенко развод - актриса рассказала, как пережила расставание / instagram.com/natalka_denisenko

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Кто такая Наталка Денисенко?

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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