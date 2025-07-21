После победы Усик официально отстранен от бокса: что произошло после боя

Александр Усик одержал уверенную победу нокаутом в пятом раунде, сначала отправив Дюбуа в нокдаун.

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Усик отстранен от бокса / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa/

Коротко:

Что произошло после боя на "Уэмбли"

Почему Усика временно отстранили от бокса

Вечером 19 июля лондонский стадион "Уэмбли" превратился в главный эпицентр боксерского мира, именно здесь состоялся долгожданный реванш в супертяжелом весе между украинским чемпионом Александром Усиком и британским боксером Даниэлем Дюбуа. По информации Sport Bible, оба участника после поединка были временно отстранены от участия в боях.

Усик показал уверенное преимущество с первых минут: он владел ситуацией на ринге, технично действовал против соперника и уже в пятом раунде закончил бой досрочно. Сначала украинец отправил оппонента в нокдаун, а затем оформил эффектный нокаут.

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После боя и Усика, и Дюбуа отстранены на некоторое время от бокса. Это общеизвестная медицинская практика, даже в случае победы, если боец получил повреждения.

Александр Усик / инфографика: Главред

Как отмечают инсайдеры, в случае с Усиком речь идет лишь о коротком периоде отдыха. Максимум неделя, во время которой он будет находиться под наблюдением врачей. На момент ухода с арены он был в хорошем физическом состоянии.

В профессиональном боксе подобное "отстранение" - не карательная мера, а мера пресечения, которая предусматривает обязательную паузу для восстановления здоровья после боя. Это помогает предотвратить хронические травмы и чрезмерную нагрузку на организм спортсмена.

Медицинские правила в боксе предусматривают:

Минимальный перерыв после боя - 7 дней для обоих боксеров.

Если поражение было техническим нокаутом - пауза составляет не менее 30 дней.

В случае поражения нокаутом - отстранение длится не менее 60 дней.

Бой Усика и Дюбуа - последние новости

Главред рассказывал, что 19 июля вечером на лондонском стадионе "Уэмбли" состоялся легендарный боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Эксперты давали разные оценки. Так, чемпион WBO Global в первом среднем весе Арам Фаниян даже заявил, что шансы обоих соперников равны.

Несмотря на это, по итогам боя, украинец одержал победу, став абсолютным чемпионом мира. Впоследствии жена Усика Екатерина поздравила боксера с победой и трогательно обратилась к мужу после судьбоносного поединка.

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О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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