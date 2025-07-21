Популярный украинский певец оказался в эпицентре обстрела Киева 21 июля

Кратко:
- Страна-оккупант 21 июля нанесла удар по Киеву
- Певец Enleo оказался в эпицентре событий
В ночь на 21 июля Киев перенес массированную комбинированную атаку. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил о 15 прямых попаданиях в различные объекты, не считая разрушений из-за осколков.
Украинский певец Enleo (Никита Леонтьев) во время обстрела столицы находился у себя дома. Он не спускался в укрытие, поэтому смог заснять последствия из своего окна.
Артист показал в своем блоге в Instagram видео: двор залитый заревом от пожара. Подробностей Леонтьев сообщать не стал, но поделился эмоциями - сообщил, что "он в [шоке]" от увиденного на улице.
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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинская актриса Наталка Денисенко впервые ответила на вопрос о разводе с Андреем Фединчиком. Пара официально не вместе с мая 2025 года.
Также певец-беглец Олег Винник вызверился на своих хейтеров, которые упрекают его в молчании и отсутствии помощи ВСУ во время войны, и развенчал мифы о себе.
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О персоне: ENLEO
ENLEO (Никита Леонтьев) - украинский певец и автор песен. Стал известным после участия в певческого талант-шоу "Голос страны-11". Популярность ему принесло исполнение кавер-версии мировых песен, в частности кавер на песню "Інша любов" английского певца Тома Оделла, сообщает Википедия. Участник Нацотбора на Евровидение-2025 - попал в лонглист.
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