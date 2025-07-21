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Жара ударит с новой силой: когда Украину накроет высокая температура воздуха

Алёна Воронина
21 июля 2025, 15:55
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Погода в Украине еще больше станет жаркой - синоптик назвала дату.
Погода, девушка, солнце, жара
Погода в Украине - жара ударит с новой силой/ фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине во вторник, 22 июля
  • Где будут дожди с грозами
  • Когда в Украине усилится жара

Погода в Украине во вторник, 22 июля, отметится усилением жары. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

В этот день температура воздуха на юге Украины, местами на востоке и в центре составит +32...+36 градусов. В северных областях ожидается +28...+32 градуса.

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В центральной части немного свежее будет в Винницкой области - там столбики термометров будут показывать +28, +29 градусов.

В то же время жара обойдет западную часть Украины, во вторник там ожидается температура на уровне +24...+28 градусов.

"Однако запад не обойдут 22-го июля грозовые дожди, которые в течение дня и до вечера вторника дойдут до северных областей, центральной части. А также дожди с грозами вероятны завтра в Одесской и Николаевской областях. Внимательно! При грозах возможны сильные ливни, шквалистое усиление ветра и град", - предупредила Диденко.

На остальной территории Украины осадков не ожидается.

Погода в Украине 22 июля
Погода в Украине 22 июля/ meteoprog

Погода в Киеве

В столицу Украины во вторник вернется жара, днем ожидается около +30 градусов.

Большую часть суток будет сухая погода, но вечером в этот день в Киеве ожидаются грозовые дожди, во время грозы грозах возможны сильные ливни, шквалистое усиление ветра.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

"Жара в середине недели немного попустит, однако в завершение недели снова жара "подкрутит" градусы. Юг Украины, значительная часть востока и Днепропетровщина от жары вряд ли избавятся в грядущие дни", - отметила синоптик.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, температура превысит норму - в какие области Украины ворвется нереальная жара. Синоптик поделился прогнозом погоды в Украине с 21 по 27 июля.

Также ранее сообщалось, что в Украину придет циклон - названы регионы, которые будет заливать дождем. Синоптик также рассказала, когда в Украину придет сильная жара.

Напомним, в Украине резко изменится погода - где будут лить дожди, а какие регионы атакует жара. Погода в Чернигове будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до +14 градусов.

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О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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