Лилия Ребрик рассказала об особенностях младшей дочери: "Хочется света"

Вкратце:
- Лилия Ребрик считает детей своим антистрессом
- Звезда рассказала о смешной привычке Аделины
Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик - мама троих дочерей. Младшая из них, Аделина, появилась на свет весной 2024 года.
Фото и видео с детьми артистка публикует в своем блоге очень часто: у нее и танцора Андрея Дикого очень дружная семья, с которой Ребрик может отдохнуть и душой, и телом.
Это особенно важно после пережитых ночных обстрелов. К примеру, 21 июля многодетная мама опубликовала в Instagram забавные кадры с Аделиной, которая деловито держала в руках сразу два сырника. При этом Лилия Ребрик отмечает - эта привычка у девочки практически с рождения.
"Два сырника. Потому что один - это слишком рискованно для многодетной семьи. И, чтобы вы понимали, у Адель всего должно быть по два. Даже две соски. С рождения ребенок тренируется жить по правилам многодетной семьи", - раскрыла особенность младшей доченьки звезда.
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О персоне: Лилия Ребрик
Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).
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