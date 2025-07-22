Лилия Ребрик рассказала об особенностях младшей дочери: "Хочется света"

Ребрик озвучила правило, которое маленькая Аделина усвоила с рождения.

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Лилия Ребрик дети - ведущая рассказала о дочери Аделине / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

Вкратце:

Лилия Ребрик считает детей своим антистрессом

Звезда рассказала о смешной привычке Аделины

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик - мама троих дочерей. Младшая из них, Аделина, появилась на свет весной 2024 года.

Фото и видео с детьми артистка публикует в своем блоге очень часто: у нее и танцора Андрея Дикого очень дружная семья, с которой Ребрик может отдохнуть и душой, и телом.

видео дня

Это особенно важно после пережитых ночных обстрелов. К примеру, 21 июля многодетная мама опубликовала в Instagram забавные кадры с Аделиной, которая деловито держала в руках сразу два сырника. При этом Лилия Ребрик отмечает - эта привычка у девочки практически с рождения.

"Два сырника. Потому что один - это слишком рискованно для многодетной семьи. И, чтобы вы понимали, у Адель всего должно быть по два. Даже две соски. С рождения ребенок тренируется жить по правилам многодетной семьи", - раскрыла особенность младшей доченьки звезда.

Лилия Ребрик дети - ведущая рассказала о дочери Аделине / instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик дети - ведущая рассказала о дочери Аделине / instagram.com/liliia.rebrik

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О персоне: Лилия Ребрик Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

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