Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Лилия Ребрик рассказала об особенностях младшей дочери: "Хочется света"

Анна Подгорная
22 июля 2025, 01:12
12
Ребрик озвучила правило, которое маленькая Аделина усвоила с рождения.
Лилия Ребрик с семьей
Лилия Ребрик дети - ведущая рассказала о дочери Аделине / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

Вкратце:

  • Лилия Ребрик считает детей своим антистрессом
  • Звезда рассказала о смешной привычке Аделины

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик - мама троих дочерей. Младшая из них, Аделина, появилась на свет весной 2024 года.

Фото и видео с детьми артистка публикует в своем блоге очень часто: у нее и танцора Андрея Дикого очень дружная семья, с которой Ребрик может отдохнуть и душой, и телом.

видео дня

Это особенно важно после пережитых ночных обстрелов. К примеру, 21 июля многодетная мама опубликовала в Instagram забавные кадры с Аделиной, которая деловито держала в руках сразу два сырника. При этом Лилия Ребрик отмечает - эта привычка у девочки практически с рождения.

"Два сырника. Потому что один - это слишком рискованно для многодетной семьи. И, чтобы вы понимали, у Адель всего должно быть по два. Даже две соски. С рождения ребенок тренируется жить по правилам многодетной семьи", - раскрыла особенность младшей доченьки звезда.

Дочь Лилии Ребрик Аделина
Лилия Ребрик дети - ведущая рассказала о дочери Аделине / instagram.com/liliia.rebrik
Дочь Лилии Ребрик Аделина
Лилия Ребрик дети - ведущая рассказала о дочери Аделине / instagram.com/liliia.rebrik

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что суд оштрафовал директора комплекса из-за русских песен Верки Сердючки. 13 июня был составлен административный протокол, по которому недавно вышло постановление.

Также стало известно, что звезда Евровидения-2021 Екатерина Павленко ставит на паузу работу в группе Go_A. На недавнем концерте певица вышла на сцену уже сольно.

Читайте также:

О персоне: Лилия Ребрик

Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Лилия Ребрик новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Все изменится, готовится реформа: как будет работать мораторий на проверку бизнеса

Все изменится, готовится реформа: как будет работать мораторий на проверку бизнеса

01:48Экономика
Оккупанты ударили КАБами по жилому району Сум: есть разрушения и пострадавшие

Оккупанты ударили КАБами по жилому району Сум: есть разрушения и пострадавшие

01:04Война
Цель не только территория: в ВСУ раскрыли зачем оккупанты рвутся к Днепропетровщине

Цель не только территория: в ВСУ раскрыли зачем оккупанты рвутся к Днепропетровщине

23:00Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Что было до Москвы и как называлась та территория - историк удивил ответом

Что было до Москвы и как называлась та территория - историк удивил ответом

Сюрприз с размахом: 4 знака зодиака, которые разбогатеют до конца лета

Сюрприз с размахом: 4 знака зодиака, которые разбогатеют до конца лета

Москва готова завершить войну, но есть условие: в ISW раскрыли план Кремля

Москва готова завершить войну, но есть условие: в ISW раскрыли план Кремля

21 июля принесет победы и удачу в жизнь 6 знаков зодиака: кто в списке

21 июля принесет победы и удачу в жизнь 6 знаков зодиака: кто в списке

Ракеты с моря и воздуха и "Кинжалы": РФ массированно атаковала Украину

Ракеты с моря и воздуха и "Кинжалы": РФ массированно атаковала Украину

Последние новости

02:13

Ситуация на фронте обостряется: Генштаб выделил ключевое направление наступления РФ

01:48

Все изменится, готовится реформа: как будет работать мораторий на проверку бизнеса

01:30

Виктория Бекхэм посмеялась над неудачей мужа: что произошло

01:30

Финансовая фортуна выбрала счастливчиков: какие ТОП-4 знака разбогатеют в августе

01:12

Лилия Ребрик рассказала об особенностях младшей дочери: "Хочется света"

Удары по Москве и выковыривание Путина из бункера: Пономарев – о том, чего ждать России от ТрампаУдары по Москве и выковыривание Путина из бункера: Пономарев – о том, чего ждать России от Трампа
01:04

Оккупанты ударили КАБами по жилому району Сум: есть разрушения и пострадавшиеВидео

00:38

Святослав Вакарчук впервые признался, почему молчит о матери своих детей

21 июля, понедельник
23:54

Что скрывает мытье посуды в гостях: неожиданное объяснение от предков

23:25

Случайности не случайны: 4 признака того, что Вселенная вам что-то говорит

Реклама
23:19

Леся Никитюк отказалась от карьеры из-за претензий известной актрисы - детали

23:00

Цель не только территория: в ВСУ раскрыли зачем оккупанты рвутся к Днепропетровщине

22:51

Пенсионерам начнут выплачивать задолженные миллиарды: кто и как будет получать деньги

22:23

Из чего на самом делают хозяйственное мыло: что значит 72% на брускеВидео

22:04

Нужно всего две ложки: чем подкормить перцы в июле для здорового и обильного урожая

22:03

Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с РФ: когда состоится встреча

21:58

Первое заседание нового СНБО и важные решения: о чем договорилисьВидео

21:49

Не только мыть посуду во время грозы: что нельзя делать во время грозы

21:12

ВСУ мощно ударили по территории РФ: что удалось уничтожить

20:53

"Черная дыра и пепел": прямое попадание дрона уничтожило квартиру беременной Мисс Украина Интернешнл-2018

20:45

Способна ли РФ ежедневно массированно атаковать Украину: прогноз от эксперта

Реклама
20:24

Умерла актриса из "Служебного романа" и "тайная супруга" Андрея Миронова

20:10

Когда в Украине будут отмечать Маковея: новая дата в 2025 году

20:04

У агентов РФ не может быть неприкосновенности, - Билецкий об обысках и задержаниях в НАБУ

19:51

Сильные ливни, град и грозы: названы регионы, которые накроет опасная погода

19:42

F-16 для Украины: стало известно, когда и сколько самолетов передаст Бельгия

19:30

В Украине начался сезон арбузов: эксперт сказал, чего ждать от цен

19:28

Из чего делают дегтярное мыло на самом деле: многие даже не догадывалисьВидео

19:15

"Передвигаюсь на коляске": модель Ковальчук призналась, кто ее покалечил в Дубае

19:10

Перекрыть нефтепровод "Дружба": как Украине заставить действовать 18-й пакет санкций ЕСмнение

18:43

Гороскоп на сегодня 22 июля: Девам - приятное предложение, Девам - прибыль

18:36

У россиян серьезные проблемы: эксперт обратил внимание на один интересный нюанс

18:35

День Марии Магдалины: что ни в коем случае нельзя делать 22 июля

18:03

Суперголоволомка: найдите 5 отличий на картинке с девушкой с зонтиком за 45 с

17:42

Удары по Москве и Питеру: названо оружие, которое ВСУ могут использовать для атакВидео

17:23

Комары и на метр не подлетят: как защитить дом от надоедливых насекомых

17:10

Сможете ли вы найти 4 яблока за 15 секунд: чрезвычайная загадка для самых умных

16:59

Почему нельзя заливать чай кипятком: секрет идеального заваривания

16:44

Бешеный скачок за один день: в Украине резко вырос курс валют

16:39

Легенда не одного поколения: не стало звезды "Миссия невыполнима" и Бродвея

16:17

Россияне начали новое наступление: куда пытается прорваться враг

Реклама
16:17

Популярный украинский певец оказался в эпицентре обстрела Киева 21 июля

16:12

После победы Усик официально отстранен от бокса: что произошло после боя

16:05

Почему бензобак у одних авто слева, а у других справа: ответ введет в ступорВидео

15:56

Суд оштрафовал директора комплекса из-за русских песен Сердючки: сумма взыскания

15:55

Жара ударит с новой силой: когда Украину накроет высокая температура воздуха

15:25

Германия усилит ПВО Украины: сколько Киев получит систем Patriot от Берлина

15:17

Почему куры несут мелкие яйца: 4 причины и их решениеВидео

15:09

Приятный сюрприз на рынке: "второй хлеб" украинцев подешевел уже на 10%

14:58

Ефремов расстался с пятой женой после 23 лет брака: в чем причина

14:53

Новый командующий Сухопутных войск ВСУ обратился с важным заявлением - что сказал

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять