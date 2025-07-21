Почему куры несут мелкие яйца: 4 причины и их решение

Мы расскажем, как вернуть прежнюю продуктивность стада.

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Почему куры несут мелкие яйца / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему куры несут мелкие яйца

Как это исправить

Многие фермеры и дачники сталкиваются с ситуацией, когда куры внезапно начинают нести мелкие яйца. Что это — временное явление, возрастная особенность или признак болезни?

Разбираемся, почему куры несут мелкие яйца и как вернуть прежнюю продуктивность стада.

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Какие яйца считаются мелкими?

Прежде чем искать причины, стоит понять, какие размеры яиц считаются стандартными. Согласно классификации:

В — более 75 г (очень крупные яйца)

О — 65–74,5 г (отборные)

1 категория — 55–64,5 г

2 категория — 45–54,5 г

3 категория — 33–44,5 г

Яйца весом менее 33 грамм считаются мелкими и обычно заметны визуально — они значительно уступают по размеру обычным.

Естественные причины, почему куры несут мелкие яйца

Иногда мелкие яйца — это результат естественных факторов, и в этом нет ничего страшного, пишут эксперты из Агро V. К распространённым причинам относятся:

Возраст птицы. Молодые куры в возрасте до года только привыкают к процессу яйценоскости. Их организм не полностью адаптировался, поэтому первые яйца могут быть небольшими.

Старение несушек. С возрастом (обычно после 2–3 лет) продуктивность птицы падает, и вес яиц снижается.

Холодное время года. Зимой и осенью куры испытывают дефицит витаминов и питательных веществ, особенно если рацион не сбалансирован. В этом случае яйценоскость уменьшается, а сами яйца становятся меньше.

Габариты птицы. Некрупные породы кур, особенно декоративные, склонны к откладыванию меньших по размеру яиц.

Патологические причины: когда мелкие яйца — повод для тревоги

Если мелкие яйца появляются внезапно и регулярно, стоит обратить внимание на здоровье и условия содержания птицы. Возможные причины:

Гельминты и паразиты — истощают организм курицы, нарушая работу яйцевода.

Воспаления яйцевода — нередкое явление при неправильном уходе.

Дефицит витаминов (особенно D и E) — нарушает обмен веществ и замедляет развитие яйцеклетки.

Избыток белка и калорий в рационе — приводит к ожирению, что также ухудшает яйценоскость.

Плохие условия содержания: грязь, сырость, сквозняки, неправильное освещение и несоблюдение температурного режима в курятнике.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Что делать, если куры несут мелкие яйца?

Если причина — неправильный уход, важно срочно нормализовать условия:

Обеспечьте тепло и стабильное освещение (особенно зимой).

Уберите сквозняки и регулярно чистите курятник.

Организуйте проветривание без переохлаждения.

Если вы подозреваете заболевание — обратитесь к ветеринару. Часто помогают антигельминтные препараты и добавление витаминов в рацион.

Чем кормить кур, чтобы яйца были крупными?

Питание играет ключевую роль в формировании яйца. Вот что важно включать в рацион:

Белок и кальций (например, мел, рыбная и костная мука)

Витамины, особенно A, D и E

Витаминизированные комбикорма, например, Комбикорм Несушка — идеален для зимнего периода

Сено, травяная мука, овощные отходы — в холодное время года.

Смотрите видео о том, что делать, если куры несут мелкие яйца:

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