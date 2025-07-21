Почему куры несут мелкие яйца: 4 причины и их решение

Вы узнаете:
- Почему куры несут мелкие яйца
- Как это исправить
Многие фермеры и дачники сталкиваются с ситуацией, когда куры внезапно начинают нести мелкие яйца. Что это — временное явление, возрастная особенность или признак болезни?
Разбираемся, почему куры несут мелкие яйца и как вернуть прежнюю продуктивность стада.
Какие яйца считаются мелкими?
Прежде чем искать причины, стоит понять, какие размеры яиц считаются стандартными. Согласно классификации:
- В — более 75 г (очень крупные яйца)
- О — 65–74,5 г (отборные)
- 1 категория — 55–64,5 г
- 2 категория — 45–54,5 г
- 3 категория — 33–44,5 г
Яйца весом менее 33 грамм считаются мелкими и обычно заметны визуально — они значительно уступают по размеру обычным.
Естественные причины, почему куры несут мелкие яйца
Иногда мелкие яйца — это результат естественных факторов, и в этом нет ничего страшного, пишут эксперты из Агро V. К распространённым причинам относятся:
Возраст птицы. Молодые куры в возрасте до года только привыкают к процессу яйценоскости. Их организм не полностью адаптировался, поэтому первые яйца могут быть небольшими.
Старение несушек. С возрастом (обычно после 2–3 лет) продуктивность птицы падает, и вес яиц снижается.
Холодное время года. Зимой и осенью куры испытывают дефицит витаминов и питательных веществ, особенно если рацион не сбалансирован. В этом случае яйценоскость уменьшается, а сами яйца становятся меньше.
Габариты птицы. Некрупные породы кур, особенно декоративные, склонны к откладыванию меньших по размеру яиц.
Патологические причины: когда мелкие яйца — повод для тревоги
Если мелкие яйца появляются внезапно и регулярно, стоит обратить внимание на здоровье и условия содержания птицы. Возможные причины:
- Гельминты и паразиты — истощают организм курицы, нарушая работу яйцевода.
- Воспаления яйцевода — нередкое явление при неправильном уходе.
- Дефицит витаминов (особенно D и E) — нарушает обмен веществ и замедляет развитие яйцеклетки.
- Избыток белка и калорий в рационе — приводит к ожирению, что также ухудшает яйценоскость.
- Плохие условия содержания: грязь, сырость, сквозняки, неправильное освещение и несоблюдение температурного режима в курятнике.
Что делать, если куры несут мелкие яйца?
Если причина — неправильный уход, важно срочно нормализовать условия:
Обеспечьте тепло и стабильное освещение (особенно зимой).
Уберите сквозняки и регулярно чистите курятник.
Организуйте проветривание без переохлаждения.
Если вы подозреваете заболевание — обратитесь к ветеринару. Часто помогают антигельминтные препараты и добавление витаминов в рацион.
Чем кормить кур, чтобы яйца были крупными?
Питание играет ключевую роль в формировании яйца. Вот что важно включать в рацион:
- Белок и кальций (например, мел, рыбная и костная мука)
- Витамины, особенно A, D и E
- Витаминизированные комбикорма, например, Комбикорм Несушка — идеален для зимнего периода
- Сено, травяная мука, овощные отходы — в холодное время года.
Смотрите видео о том, что делать, если куры несут мелкие яйца:
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