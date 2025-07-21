Когда в Украине будут отмечать Маковея: новая дата в 2025 году

Вы узнаете:
- Когда Медовый Спас в 2025 году
- Что нельзя делать на Маковея
Уже вот-вот в Украине будут отмечать один из важнейших церковных праздников - Медовый Спас, или Маковея. Еще в народе говорят Первый Спас. Из-за перехода Православной церкви Украины на новый календарь, среди украинцев возникает путаница с датами. Главред решил выяснить, когда Маковея в 2025 году и чего нельзя делать в церковный праздник.
Как празднуют Медовый Спас
Традиционно на Маковея в храмах освящают воду, мед нового урожая, мак и букеты-обереги - маковейчики (собранные из полевых цветов, мака, колосьев и лекарственных трав). В этот день люди благословляют урожай и выражают свою благодарность Богу. После освящения меда, им угощают своих родных и друзей. Мед считается особенно целебным.
К празднику принято выпекать пирожки, печенье или булочки с маком. Также наши бабушки верили, что на Медовый спас утром надо натощак выпить освященную воду. Они считали это очень хорошим знаком и ритуалом.
Когда Маковея в 2025 году
После перехода на новый календарь Медовый Спас, или Маковея, украинцы будут праздновать 1 августа - на 13 дней раньше, передает портал РБК-Украина.
Также изменились даты и других Спасов:
- Яблочный Спас - 6 августа;
- Ореховый Спас - 16 августа.
Что нельзя делать на Медовый Спас
Работать на Маковея запрещается. Также лучше отложить уборку в доме. Не стоит вышивать, шить, вязать.
От громкой музыки и веселья церковь рекомендует воздержаться. В этот день лучше не есть мясо, молочные и рыбные продукты. А еще не стоит употреблять алкогольные напитки.
Важно не отказывать в помощи окружающим. Считается, что помощь другим в этот день принесет благословение.
Ранее настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы села Крупа Иерей Максим Очабрук рассказывал об истории праздника Маковея.
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Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.
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